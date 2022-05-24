"Мы не гонимся за сроками": глава Совбеза РФ прокомментировал ход войны в Украине

Патрушев заявил, что все задачи, поставленные Путиным, будут выполнены, так как на стороне России "историческая правда".

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал обеспокоенность россиян "затягиванием сроков спецоперации" в Украине заверил, что Кремль "не гонится за сроками", а все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным "будут выполнены". Об этом российский чиновник заявил в интервью изданию "Аргументы и факты", опубликованном во вторник, 24 мая.

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"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме… Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены", — сказал Патрушев на 90-й день полномасштабной войны.

Объясняя, почему РФ должна добиться своих целей в этой войне, секретарь российского Совбеза сказал, что "правда, в том числе историческая, на нашей стороне".

"Не зря же генерал Скобелев в свое время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла", — добавил Патрушев.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какой он видит судьбу Украины по окончании "спецоперации" секретарь Совбеза РФ заявил, что с этим будет определяться "народ, проживающий на ее территории", добавив, что Россия "никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав".

Помимо этого чиновник прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ будет обязана выплатить репарации в ответ на разрушения, к которым привели действия российских войск. По словам Патрушева, требовать репарации вправе Россия, а выплатить их должны страны, которые спонсировали "нацистов в Украине". Также секретарь Совбеза РФ считает, что на "возмещение материального ущерба" должны претендовать "власти" ОРДЛО.

"И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, т. е. США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников", — сказал Патрушев.

Напомним, по данным Bloomberg, решение о начале полномасштабного вторжения в Украину Путин принимал в узком кругу российских чиновников, среди которых был и Патрушев.

А в начале мая британский таблоид The Sun сообщил, что Путина ожидает хирургическая операция из-за рака, а Россией временно будет руководить секретарь Совбеза.