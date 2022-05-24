UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

"Мы не гонимся за сроками": глава Совбеза РФ прокомментировал ход войны в Украине

5322
Николай Патрушев, патрушев совбез, совбез рф, патрушев путин, патрушев об украине, николай патрушев совбез
Фото: Flickr | Патрушев заявил, что Путин якобы не ставил сроков для завершения "спецоперации"

Патрушев заявил, что все задачи, поставленные Путиным, будут выполнены, так как на стороне России "историческая правда".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал обеспокоенность россиян "затягиванием сроков спецоперации" в Украине заверил, что Кремль "не гонится за сроками", а все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным "будут выполнены". Об этом российский чиновник заявил в интервью изданию "Аргументы и факты", опубликованном во вторник, 24 мая.

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме… Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены", — сказал Патрушев на 90-й день полномасштабной войны.

Объясняя, почему РФ должна добиться своих целей в этой войне, секретарь российского Совбеза сказал, что "правда, в том числе историческая, на нашей стороне".

"Не зря же генерал Скобелев в свое время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла", — добавил Патрушев.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какой он видит судьбу Украины по окончании "спецоперации" секретарь Совбеза РФ заявил, что с этим будет определяться "народ, проживающий на ее территории", добавив, что Россия "никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав".

Помимо этого чиновник прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ будет обязана выплатить репарации в ответ на разрушения, к которым привели действия российских войск. По словам Патрушева, требовать репарации вправе Россия, а выплатить их должны страны, которые спонсировали "нацистов в Украине". Также секретарь Совбеза РФ считает, что на "возмещение материального ущерба" должны претендовать "власти" ОРДЛО.

"И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, т. е. США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников", — сказал Патрушев.

Напомним, по данным Bloomberg, решение о начале полномасштабного вторжения в Украину Путин принимал в узком кругу российских чиновников, среди которых был и Патрушев.

А в начале мая британский таблоид The Sun сообщил, что Путина ожидает хирургическая операция из-за рака, а Россией временно будет руководить секретарь Совбеза.