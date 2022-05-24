"Ми не женемося за термінами": глава Ради безпеки РФ прокоментував хід війни в Україні

Патрушев заявив, що всі завдання, поставлені Путіним, будуть виконані, оскільки на боці Росії є "історична правда".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прокоментував стурбованість росіян "затягуванням термінів спецоперації" в Україні запевнив, що Кремль "не женеться за термінами", а всі завдання, поставлені президентом Росії Володимиром Путіним, "будуть виконані". Про це російський чиновник заявив в інтерв'ю виданню "Аргументи та факти", опублікованому у вівторок, 24 травня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ми не женемося за термінами. Нацизм потрібно або викорінити на 100%, або він підніме голову вже через кілька років, причому в ще потворнішій формі... Усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані", — сказав Патрушев на 90-й день повномасштабної війни

Пояснюючи, чому РФ має досягти своїх цілей у цій війні, секретар російського Радбезу сказав, що "правда, зокрема історична, на нашому боці".

"Не дарма ж генерал Скобелєв свого часу сказав, що тільки наша країна може дозволити собі таку розкіш, як воювати з почуття співчуття. Співчуття, справедливість, гідність — це потужні об'єднувальні ідеї, які ми завжди ставили і ставитимемо в основу", — додав Патрушев.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, якою він бачить долю України після закінчення "спецоперації", секретар Ради безпеки РФ заявив, що з цим визначатиметься "народ, який проживає на її території", додавши, що Росія "ніколи не розпоряджалася долями суверенних держав".

Крім цього, чиновник прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського про те, що РФ буде зобов'язана виплатити репарації у відповідь на руйнування, до яких привели дії російських військ. За словами Патрушева, вимагати репарації має право Росія, а виплатити їх мають країни, які спонсорували "нацистів в Україні". Також секретар Радбезу РФ вважає, що на "відшкодування матеріальних збитків" має претендувати "влада" ОРДЛО.

"І сам український народ заслуговує на репарації від основних призвідників конфлікту, тобто США й Англії, які змушують українців боротися, підтримують неонацистів, забезпечують їх зброєю, спрямовують своїх військових радників і найманців", — сказав Патрушев.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, рішення про початок повномасштабного вторгнення в Україну Путін ухвалював у вузькому колі російських чиновників, серед яких був і Патрушев.

А на початку травня британський таблоїд The Sun повідомив, що Путіна очікує хірургічна операція через рак, а Росією тимчасово керуватиме секретар Ради безпеки.