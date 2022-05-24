Колумбийские военные будут обучать ВСУ разминированию территории Украины

В одну из стран Альянса прибудет команда специалистов для обучения украинских коллег обезвреживанию наземных мин.

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Вооруженные силы Колумбии отправят в одну из стран НАТО 11 инструкторов для обучения украинских военных по разминированию территорий. Об этом сообщает CNN.

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Военные инженеры будут обучать украинских коллег операциям по обезвреживанию наземных мин. Обучения пройдет в одной из стран Альянса. Как заявил министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте, страна вносит вклад в качестве глобального партнера НАТО.

"Колумбия, как всегда, привержена ценностям свободы и прав человека и, в данном случае, вносит конкретный вклад в качестве глобального партнера НАТО", — заявил Апонте.

В марте 2022 года президент США Джо Байден объявил Колумбию основным союзником Штатов вне НАТО, что укрепит безопасность и экономические связи между двумя странами. На данный момент таких стран по миру свыше 15, среди которых Израиль, Австралия, Япония.

Напомним, вчера, 23 мая прошла вторая встреча "Рамштайн". В ней Колумбия приняла участие впервые. Также в ходе заседания стороны заявили о поставках танков, вертолетов и ракетных систем Украине.

По данным МВД, Украине понадобится от 5 лет для полного разминирования территорий.