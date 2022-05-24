Колумбійські військові навчатимуть ЗСУ розмінуванню території України

В одну з країн Альянсу прибуде команда фахівців для навчання українських колег знешкодження наземних мін.

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Збройні сили Колумбії відправлять в одну з країн НАТО 11 інструкторів для навчання українських військових із розмінування територій. Про це повідомляє CNN.

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Військові інженери навчатимуть українських колег операціям зі знешкодження наземних мін. Навчання пройде в одній з країн Альянсу. Як заявив міністр оборони Колумбії Дієго Молано Апонте, країна робить внесок як глобальний партнер НАТО.

"Колумбія, як завжди, віддана цінностям свободи і прав людини і, в цьому випадку, робить конкретний внесок як глобальний партнер НАТО", — заявив Апонте.

У березні 2022 року президент США Джо Байден оголосив Колумбію основним союзником Штатів поза НАТО, що зміцнить безпеку й економічні зв'язки між двома країнами. Наразі таких країн світу понад 15, серед яких Ізраїль, Австралія, Японія.

Нагадаємо, вчора, 23 травня, відбулася друга зустріч "Рамштайн". У ній Колумбія взяла участь уперше. Також у процесі засідання сторони заявили про постачання танків, вертольотів і ракетних систем Україні.

За даними МВС, Україні знадобиться від 5 років для повного розмінування територій.