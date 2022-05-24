Должен быть один командир на поле боя: полковник британской армии о причинах неудач ВС РФ

По словам Глена Гранта, в РФ не соблюдается одно из ключевых правил войны — все силовые структуры должны подчиняться одному непосредственному командиру.

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Бывший британский военный и военный эксперт Глен Грант рассказал, в чем причины неудач российских войск в ходе вторжения в Украину.

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Как пишет Грант, одно из ключевых фундаментальных правил войны заключается в том, что в любой области должен быть только один командующий. Независимо от того, какие еще силы представлены на позиции. Он это показывает на примере Вооруженных сил Украины.

В пределах одной украинской бригады должен быть один командир, которому будут подчиняться все остальные ведомства: тероборона, ГУР, Нацгвардия, СБУ, полиция, Силы спецопераций, морпехи, артиллерия и даже штурмовики в ближнем бою. Все эти силы должны подчиняться бригадному генералу, пока они находятся в его зоне ответственности.

"Это единственный способ обеспечить скоординированную огневую мощь там, где это необходимо, на фронте", — подчеркивает Грант.

Там же, где одному командиру не подчиняются все остальные, возрастают риски:

дополнительных потерь

дружественного огня

нерационального распределения ресурсов

неудачи в выполнении задач

Эксперт аргументирует это тем, что старшие командиры должны распределять задачи, а не пытаться вести бригадный бой. Как раз вражеские войска не придерживаются этого правила. Это, по мнению Гранта, и является одной из основных причин неудач ВС РФ. На уровне бригады нет главенствующего командира, который бы отвечал за победу в битве. Точно также командные уровни, задачи и ресурсы в ВС РФ не совпадают.

Глен Грант — полковник британской армии, военный эксперт. Родился в Риге, Латвия. Эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности и обороне. За свою карьеру работал в Минобороны Украины, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше и ряде других стран.

Напомним, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Грант дал ряд советов украинским силам сопротивления. В частности он писал, как звену из 3-4 человек устроить засаду на противника. Также враг должен чувствовать постоянный страх и уязвимость.