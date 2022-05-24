Має бути один командир на полі бою: полковник британської армії про причини невдач ЗС РФ

За словами Глена Гранта, у РФ не дотримується жодного з ключових правил війни — всі силові структури повинні підпорядковуватися одному безпосередньому командиру.

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Колишній британський військовий та військовий експерт Глен Грант розповів, у чому причини невдач російських військ під час вторгнення в Україну.

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Як пише Грант, одне з ключових фундаментальних правил війни полягає в тому, що в будь-якій області має бути лише один командувач. Незалежно від того, які сили представлені на позиції. Він це показує на прикладі Збройних Сил України.

У межах однієї української бригади має бути один командир, якому підпорядковуватимуться всі інші відомства: тероборона, ГУР, Нацгвардія, СБУ, поліція, Сили спецоперацій, морпіхи, артилерія і навіть штурмовики у ближньому бою. Усі ці сили повинні підкорятися бригадному генералу, поки вони перебувають у його зоні відповідальності.

"Це єдиний спосіб забезпечити скоординовану вогневу міць там, де це необхідно, на фронті", — наголошує Грант.

Там, де одному командиру не підкоряються всі інші, зростають ризики:

додаткових втрат

дружнього вогню

нераціонального розподілу ресурсів

невдачі у виконанні завдань

Експерт аргументує це тим, що старші командири мають розподіляти завдання, а не намагатись вести бригадний бій. Саме ворожі війська не дотримуються цього правила. Це, на думку Гранта, є однією з основних причин невдач ЗС РФ. На рівні бригади немає головного командира, який би відповідав за перемогу у битві. Так само командні рівні, завдання та ресурси у ЗС РФ не збігаються.

Глен Грант — полковник британської армії, військовий експерт. Народився у Ризі, Латвія. Експерт Українського інституту майбутнього з національної безпеки та оборони. За свою кар'єру працював у Міноборони України, Латвії, Естонії, Болгарії, Польщі та низці інших країн.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Грант дав низку порад українським силам спротиву. Зокрема він писав, як ланці з 3-4 чоловік влаштувати засідку на супротивника. Також ворог повинен відчувати постійний страх і вразливість.