Пригодятся для опознания: Беларусь закупает 20 тысяч личных жетонов для армии (фото)

Известно, что аукцион начали вчера, а продлится он до 8 июня. При этом общая стоимость закупки составляет 10 800 белорусских рублей.

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В Беларуси на сайте госзакупок появился тендер на покупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны. Соответствующую информацию уже убрали с портала, однако сохранился кэш страницы.

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Жетоны должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, на них наносится несколько надписей: "ВС Беларуси", серия, номер, группа крови и резус-фактор.

В то же время журналисты из Беларуси рассказали, что подобные жетоны используют для опознания убитых и выдают их только контрактникам и офицерам запаса. При этом само количество жетонов в три раза превышает численность военнослужащих по контракту.

"По состоянию на 2019 год в ВС РБ контрактников было около 25%, то есть, плюс-минус 6 тыс. человек, а в год на контрактную службу призывают примерно тысячу человек", — говорится в сообщении.

[ + – ] Таких жетонов белорусской армии понадобилось больше, чем у нее есть контрактников

Впрочем, не исключено, что появление тендера объясняется планами заменить старые жетоны, а такое количество — желанием сделать запас.

Напомним, украинская военная разведка выяснила, что хоть белорусские военные и не воюют официально на территории Украины, некоторые из них подписали контракты с российским частными военными компаниями. Некоторые из них уже погибли, похороны прошли в сразу нескольких городах Беларуси.

Генштаб Вооруженных сил Украины регулярно рапортует, что белорусские войска разворачивают дополнительные силы в приграничных районах и усиленно ведут разведку. В последний раз такое сообщение поступало 23 мая.

Фокус также писал, что 10 мая советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что угроза со стороны Беларуси нереальна, поскольку без поддержки российской армии белорусские войска не пойдут на Украину,