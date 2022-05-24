Стануть у пригоді для впізнання: Білорусь закуповує 20 тисяч особистих жетонів для армії (фото)

Відомо, що аукціон розпочали вчора, а триватиме він до 8 червня. Загальна вартість закупівлі становить 10 800 білоруських рублів.

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У Білорусі на сайті держзакупівель з'явився тендер на покупку 20 тисяч жетонів для військовослужбовців, який проводить Міністерство оборони. Відповідну інформацію вже прибрали з порталу, але зберігся кеш сторінки.

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Жетони мають бути виготовлені з алюмінієвого сплаву, на них наноситься кілька написів: "ЗС Білорусі", серія, номер, група крові та резус-фактор.

Водночас журналісти з Білорусі розповіли, що подібні жетони використовують для впізнання вбитих та видають їх лише контрактникам та офіцерам запасу. При цьому сама кількість жетонів утричі перевищує чисельність військовослужбовців за контрактом.

"Станом на 2019 рік у ЗС РБ контрактників було близько 25%, тобто плюс-мінус 6 тис. осіб, а на рік на контрактну службу призивають приблизно тисячу осіб", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Таких жетонів білоруській армії знадобилося більше, ніж та має контрактників

Втім, не виключено, що поява тендеру пояснюється планами замінити старі жетони, а така кількість бажанням зробити запас.

Нагадаємо, українська військова розвідка з'ясувала, що хоч білоруські військові і не воюють офіційно на території України, деякі з них підписали контракти із російськими приватними військовими компаніями. Деякі з них уже загинули, похорон пройшов у відразу кількох містах Білорусі.

Генштаб Збройних сил України регулярно рапортує, що білоруські війська розгортають додаткові сили у прикордонних районах та посилено ведуть розвідку. Востаннє таке повідомлення надходило 23 травня.

Фокус також писав, що 10 травня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що загроза з боку Білорусі нереальна, оскільки без підтримки російської армії білоруські війська не підуть на Україну.