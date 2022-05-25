Днепропетровский батальон "Азов" занял позиции у Новополья в Донецкой области

Еще несколько дней назад в районе села велись бои, теперь же силы обороны Украины закрепились в населенном пункте.

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98 батальон "Азов" Днепр вместе с силами обороны заняли позиции в районе села Новополь. Об этом сообщает пресс-служба ТрО "Азов".

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Украинские военные смогли закрепиться в селе Новополь, что в Донецкой области. В ходе боев была уничтожена вражеская техника, в частности, на поле боя была уничтожена БМП-3.

Само село находится на стыке Донецкой и Запорожской области. До начала войны в нем проживало всего 155 жителей.

[ + – ] "Азов" зашел в село Новополь

Напомним, украинский генерал Дмитрий Марченко рассказал, что нужно для освобождения Херсона. Для этого украинской армии нужно накопить в три раза больше сил, чем есть у врага.

18 мая стало известно, что ВСУ освободили Дементиевку под Харьковом.