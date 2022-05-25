RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дніпропетровський батальйон "Азов" зайняв позиції біля Новополя у Донецькій області

1633
битва за донецьку область
Фото для ілюстрації

Ще кілька днів тому в районі села велися бої, а тепер сили оборони України закріпилися в населеному пункті.

98 батальйон "Азов" Дніпро разом із силами оборони зайняли позиції в районі села Новопіль. Про це повідомляє пресслужба ТрО "Азов".

Українські військові змогли закріпитися у селі Новопіль, що в Донецькій області. У процесі боїв було знищено ворожу техніку, зокрема, на полі бою було знищено БМП-3.

Власне село знаходиться на стику Донецької і Запорізької областей. До початку війни в ньому проживало лише 155 мешканців.

звільнення від ВС РФ
"Азов" зайшов у село Новопіль

Нагадаємо, український генерал Дмитро Марченко розповів, що потрібно для звільнення Херсона. Для цього українській армії потрібно накопичити втричі більше сил, ніж є у ворога.

18 травня стало відомо, що ЗСУ звільнили Дементіївку під Харковом.