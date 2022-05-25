Дніпропетровський батальйон "Азов" зайняв позиції біля Новополя у Донецькій області

Ще кілька днів тому в районі села велися бої, а тепер сили оборони України закріпилися в населеному пункті.

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98 батальйон "Азов" Дніпро разом із силами оборони зайняли позиції в районі села Новопіль. Про це повідомляє пресслужба ТрО "Азов".

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Українські військові змогли закріпитися у селі Новопіль, що в Донецькій області. У процесі боїв було знищено ворожу техніку, зокрема, на полі бою було знищено БМП-3.

Власне село знаходиться на стику Донецької і Запорізької областей. До початку війни в ньому проживало лише 155 мешканців.

[ + – ] "Азов" зайшов у село Новопіль

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18 травня стало відомо, що ЗСУ звільнили Дементіївку під Харковом.