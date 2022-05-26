Конфликт на истощение: в НАТО нет прогнозов о сроках завершения войны

По словам генсека Йенса Столтенберга, основные цели Альянса — избежать эскалации конфликта и поддержка Украины в долгосрочной перспективе.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что у Альянса нет прогнозов о том, когда может завершиться война в Украине.

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По словам генсека, вторжение РФ в Украину перешло в войну на истощение, поэтому никто не может спрогнозировать, когда она закончится. Спустя 13 недель стало очевидно, что в РФ допустили ряд стратегических ошибок в планировании. А Украина наоборот доказала свою готовность и желание к защите страны. Это происходит благодаря профессионализму военных и западной помощи в виде оружия и обучения.

"Идет 13-я неделя войны, русские войска выбиты из Киева, Харькова и севера страны. Однако войны непредсказуемы. И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война", — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что если раньше Запад поставлял Украине в основном советские образцы оружия, то сейчас все больше идет поставка западного оружия, которое требует обучения украинских военных. Задачи НАТО в конфликте:

долгосрочная поддержка Украины

избежание эскалации конфликта

"Война в Украине отвратительная, жестокая. Мы видим жертвы среди мирного населения, бомбежки, разруху, разрушение городов. Но если она перерастет в полномасштабную войну между НАТО и Россией, она нанесет гораздо больший ущерб", — подчеркивает генсек НАТО.

Ныне на восточном фланге Альянса наращиваются силы — 40-тысячное войско усиленное воздушными силами находится в ряде стран. При этом количество американских солдат в Европе после 24 февраля возросло до 100 тысяч бойцов.

Напомним, по данным СМИ, некоторые страны НАТО неформально договорились не поставлять Украине танки и самолеты.

Ранее в ОП заявили, что некоторые страны ЕС предлагают Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращение огня. Киеву предлагают подписать новые Минские соглашения.