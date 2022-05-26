RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Конфлікт на виснаження: у НАТО немає прогнозів щодо термінів завершення війни

2774
коли закінчиться війна
Єнс Столтенберг вважає, що ніхто зараз не може спрогнозувати, коли завершиться війна

За словами генсека Єнса Столтенберга, основні цілі Альянсу — уникнути ескалації конфлікту та підтримка України у довгостроковій перспективі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita заявив, що Альянс не має прогнозів про те, коли може завершитися війна в Україні.

За словами генсека, вторгнення РФ в Україну перейшло у війну на виснаження, тому ніхто не може спрогнозувати, коли вона закінчиться. Через 13 тижнів стало очевидно, що в РФ припустилися низки стратегічних помилок у плануванні. А Україна навпаки довела свою готовність і бажання до захисту країни. Це відбувається завдяки професіоналізму військових і західної допомоги у вигляді зброї та навчання.

"Триває 13-й тиждень війни, російські війська вибиті з Києва, Харкова та півночі країни. Проте війни непередбачувані. І ніхто не може з упевненістю сказати, коли і чим закінчиться ця війна", — заявив Столтенберг.

Він також додав, що якщо раніше Захід постачав Україні переважно радянські зразки зброї, то зараз усе більше йде постачання західної зброї, яка потребує навчання українських військових. Завдання НАТО в конфлікті:

  • довгострокова підтримка України;
  • уникнення ескалації конфлікту.

"Війна в Україні огидна, жорстока. Ми бачимо жертви серед мирного населення, бомбардування, розруху, руйнування міст. Але якщо вона переросте на повномасштабну війну між НАТО та Росією, вона завдасть значно більших збитків", — наголошує генсек НАТО.

Нині на східному фланзі Альянсу нарощуються сили — 40-тисячне військо, посилене повітряними силами, знаходиться в низці країн. При цьому кількість американських солдат у Європі після 24 лютого зросла до 100 тисяч бійців.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, деякі країни НАТО неформально домовилися не постачати Україні танки та літаки.

Раніше в ОП заявили, що деякі країни ЄС пропонують Україні відмовитись від частини територій в обмін на припинення вогню. Києву пропонують підписати нові Мінські угоди.