Конфлікт на виснаження: у НАТО немає прогнозів щодо термінів завершення війни

За словами генсека Єнса Столтенберга, основні цілі Альянсу — уникнути ескалації конфлікту та підтримка України у довгостроковій перспективі.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita заявив, що Альянс не має прогнозів про те, коли може завершитися війна в Україні.

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За словами генсека, вторгнення РФ в Україну перейшло у війну на виснаження, тому ніхто не може спрогнозувати, коли вона закінчиться. Через 13 тижнів стало очевидно, що в РФ припустилися низки стратегічних помилок у плануванні. А Україна навпаки довела свою готовність і бажання до захисту країни. Це відбувається завдяки професіоналізму військових і західної допомоги у вигляді зброї та навчання.

"Триває 13-й тиждень війни, російські війська вибиті з Києва, Харкова та півночі країни. Проте війни непередбачувані. І ніхто не може з упевненістю сказати, коли і чим закінчиться ця війна", — заявив Столтенберг.

Він також додав, що якщо раніше Захід постачав Україні переважно радянські зразки зброї, то зараз усе більше йде постачання західної зброї, яка потребує навчання українських військових. Завдання НАТО в конфлікті:

довгострокова підтримка України;

уникнення ескалації конфлікту.

"Війна в Україні огидна, жорстока. Ми бачимо жертви серед мирного населення, бомбардування, розруху, руйнування міст. Але якщо вона переросте на повномасштабну війну між НАТО та Росією, вона завдасть значно більших збитків", — наголошує генсек НАТО.

Нині на східному фланзі Альянсу нарощуються сили — 40-тисячне військо, посилене повітряними силами, знаходиться в низці країн. При цьому кількість американських солдат у Європі після 24 лютого зросла до 100 тисяч бійців.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, деякі країни НАТО неформально домовилися не постачати Україні танки та літаки.

Раніше в ОП заявили, що деякі країни ЄС пропонують Україні відмовитись від частини територій в обмін на припинення вогню. Києву пропонують підписати нові Мінські угоди.