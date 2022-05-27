Впервые в украинской армии артподразделение возглавила женщина (фото)

До службы в армии Любовь Плаксюк преподавала историю в школе. Теперь она младший лейтенант и возглавляет подразделение САУ "Гиацинт-С".

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Украинская военная Любовь Плаксюк впервые в украинской армии возглавила подразделение артиллерии "Гиацинт-С". Об этом сообщает ОК "Север" в Фейсбуке.

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Бывшая учитель истории пошла в Вооруженные силы в 2016 году. Свою карьеру она начала с позиции радиотелефониста, дойдя до командира отделения управления. Но как пишут в оперативном командовании, все поменялось, когда женщина увидела работу 152-мм САУ "Гиацинт-С".

"От грохота, который перехватывает дух, поняла – это мое! С тех пор все свободное время присматривалась к работе номеров расчета, читала книги по артиллерийскому делу, изучала конструкцию САУ, а в 2019-м произвела дебютный выстрел из пушки на полигоне", — рассказывает военнослужащая.

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Плаксюк за время службы побывала на ротации на Донбассе, а также получила звание младшего лейтенанта. Ныне женщина возглавила артиллерийское подразделение в ВСУ.

Начала полномасштабной агрессии офицер встретила в районе зоны проведения ООС на должности командира батареи. Под ее руководством российские войска несут тяжелые потери в технике и живой силе.

По словам Плаксюк, чтобы цель перестала работать достаточно попасть снарядом от САУ "Гиацинт-С" в радиусе 50 метров, однако если ее нужно уничтожить, то нужна более прицельная стрельба.

Также отмечается, что командир работает над улучшением навыков стрельбы, изучать разные виды артсистем и разработке интересных задач для расчетов.

Напомним, французские САУ CAESAR уже работают на передовой. Залужный заявил, что это оружие отличается высокой мобильностью и дальностью стрельбы.

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