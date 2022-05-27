Уперше в українській армії артпідрозділ очолила жінка (фото)

До служби в армії Любов Плаксюк викладала історію в школі. Тепер вона молодша лейтенантка й очолює підрозділ САУ "Гіацинт-С".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українська військова Любов Плаксюк уперше в українській армії очолила підрозділ артилерії "Гіацинт-С". Про це повідомляє ОК "Північ" у "Фейсбуці".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Колишня учителька історії пішла до Збройних Сил у 2016 році. Свою кар'єру вона почала з позиції радіотелефоністки, дійшовши командира відділення управління. Але, як пишуть в оперативному командуванні, все змінилося, коли жінка побачила роботу 152 мм САУ "Гіацинт-С".

"Від гуркоту, який перехоплює дух, зрозуміла — це моє! З того часу весь вільний час придивлялася до роботи номерів розрахунку, читала книги з артилерійської справи, вивчала конструкцію САУ, а 2019-го зробила дебютний постріл із гармати на полігоні", — розповідає військовослужбовиця.

[ + – ] Любов Плаксюк розпочала військову кар'єру з радіотелефоністки

Плаксюк за час служби побувала на ротації на Донбасі, а також отримала звання молодшого лейтенанта. Нині жінка очолила артилерійський підрозділ у ЗСУ.

Початок повномасштабної агресії офіцерка зустріла в районі зони проведення ООС на посаді командира батареї. Під її керівництвом російські війська зазнають тяжких втрат у техніці та живій силі.

За словами Плаксюк, щоб ціль перестала працювати, достатньо поцілити снарядом від САУ "Гіацинт-С" у радіусі 50 метрів, проте якщо її потрібно знищити, то потрібна прицільніша стрільба.

Також зазначається, що командир працює над покращенням навичок стрільби, вивчати різні види артсистем і розробку цікавих завдань для розрахунків.

Нагадаємо, французькі САУ CAESAR уже працюють на передовій. Залужний заявив, що ця зброя відрізняється високою мобільністю та дальністю стрільби.

Раніше військові показали, як "Піон" знищує російську техніку за допомогою безпілотника SPECTATOR.