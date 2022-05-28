Спрятался в окоп и прижился: пес Фауст помогает Нацгвардии нести службу под Киевом (фото)

Четвероногий помощник следит за порядком на позициях и предупреждает своих новых друзей о приближении чужаков.

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Украинские бойцы приютили немецкую овчарку во время боев в Киевской области, и теперь она помогает им защищать страну. Подробности истории в Facebook сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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Военнослужащий Нацгвардии с позивным Игнат встретил и приручил четверолапого друга практически в самом начале вторжения России в Украину. Молодой человек поделился, что в марте во время обстрелов испуганный пес запрыгнул в окоп, где в то же время укрылись киевские защитники. Питомец проникся чувствами к нацгвардейцам, а собенно к Игнату, и теперь постоянно сопровождает их на дежурствах.

[ + – ] Нацгвардеец Игнат с псом Фаустом Фото: Национальная Гвардия Украины [ + – ] Нацгвардеец Игнат с псом Фаустом Фото: Национальная Гвардия Украины

Собаку назвали Фаустом в честь немецкого противотанкового гранатомета "Panzerfaust". Во время несения службы он не мешает военнослужащим и не путается под ногами, но следит за происходящим и подает голос, когда замечает чужого человека.

"Песик постоянно с нами, даже когда я иду на позицию Фауст возле меня, или когда передвигаемся на бронетехнике он тоже сверху со всеми", — рассказал Игнат.

Ранее в Николаевской области Нацгвардия приютила немецкую овчарку, которую бросили российские солдаты. Местная семья приютила собаку оккупантов у себя во дворе и вскоре передала ВСУ, отказавшись продать за большие деньги. Нацгвардейцы назвали пса Максом и принялись обучать. Они выяснили, что животное прошло специальную подготовку в России.

Позже стало известно, что трофейная овчарка Макс выучил команды на украинском языке и приступит к службе в Нацгвардии. На переобучение умному животному понадобилось меньше месяца, процесс ускорило то, что кинологи традиционно дополняют голосовые приказы жестами.

В апреле черниговский пес-сапер Патрон стал звездой Instagram. Сотрудники ГСЧС Украины поделились успехами джек-рассел-терьера в соцсетях и привлекли большое количество подписчиков.