Сховався в окоп і прижився: пес Фауст допомагає Нацгвардії нести службу під Києвом (фото)

Чотирилапий помічник стежить за порядком на позиціях і попереджає своїх нових друзів про наближення чужинців.

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Українські бійці прихистили німецьку вівчарку під час боїв у Київській області, і тепер вона допомагає їм захищати країну. Подробиці історії у Facebook повідомила пресслужба Національної гвардії України.

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Військовослужбовець Нацгвардії з позивним Ігнат зустрів і приручив чотирилапого друга практично на початку вторгнення Росії в Україну. Молодий чоловік поділився, що в березні під час обстрілів переляканий пес застрибнув в окоп, де в той же час сховалися київські захисники. Улюбленець перейнявся почуттями до нацгвардійців, а особливо до Гната, і тепер постійно супроводжує їх на чергуваннях.

[ + – ] Нацгвардієць Ігнат із собакою Фаустом Фото: Національна Гвардія України [ + – ] Нацгвардієць Ігнат із собакою Фаустом Фото: Національна Гвардія України

Собаку назвали Фаустом на честь німецького протитанкового гранатомета "Panzerfaust". Під час несення служби він не заважає військовослужбовцям і не плутається під ногами, але слідкує за тим, що відбувається, і подає голос, коли помічає чужу людину.

"Собака постійно з нами, навіть коли я йду на позицію, Фауст біля мене, або коли пересуваємось на бронетехніці, він теж зверху з усіма", — розповів Ігнат.

Раніше в Миколаївській області Нацгвардія прихистила німецьку вівчарку, яку покинули російські солдати. Місцева родина прихистила собаку окупантів у себе на подвір'ї й незабаром передала ЗСУ, відмовившись продати за великі гроші. Нацгвардійці назвали його Максом і почали навчати. Вони з'ясували, що тварина пройшла спеціальну підготовку в Росії.

Пізніше стало відомо, що трофейна вівчарка Макс вивчив команди українською мовою і розпочне службу в Нацгвардії. На перенавчання розумній тварині знадобилося менш як місяць, процес прискорило те, що кінологи традиційно доповнюють голосові накази жестами.

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