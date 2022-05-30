В Харькове официально сформировано подразделение ССО "АЗОВ" (фото)
Командиром нового отряда Сил специальных операций назначен Анатолий Сидоренко.
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В Украине был официально сформирован отряд Сил специальных операций "Азов" Харьков. Об этом сообщил в Telegram начальник штаба разведдиверсионного спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.
Командиром нового подразделения ССО "АЗОВ" был назначен Анатолий Сидоренко, который в свое время был одим из основателей добровольческого подразделения "Східний корпус".
"Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать в Харьковской области и освобождать нашу землю от оккупантов", — говорит Немичев.
Сообщается, что бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области.Важно
Ранее сообщалось, что 17 мая Госдума РФ рассматривала проект постановления, в котором говорилось о запрете обмена бойцов из украинского полка "Азов" на военнопленных РФ. С таким предложением выступил депутат Анатолий Вассерман, назвав украинских защитников Мариуполя "нацистскими преступниками".
Как сообщают российские СМИ, бойцов полка "Азов" которых вывели с территории комбината "Азовсталь", поместили в СИЗО в Ростове-на-Дону Также по некоторым данным часть военнослужащих поместили в изолятор Таганрога.