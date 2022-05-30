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Военный Фокус Российско-украинская война

В Харькове официально сформировано подразделение ССО "АЗОВ" (фото)

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отряд "Азов" Харьков
Фото: Открытые источники

Командиром нового отряда Сил специальных операций назначен Анатолий Сидоренко.

В Украине был официально сформирован отряд Сил специальных операций "Азов" Харьков. Об этом сообщил в Telegram начальник штаба разведдиверсионного спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.

Командиром нового подразделения ССО "АЗОВ" был назначен Анатолий Сидоренко, который в свое время был одим из основателей добровольческого подразделения "Східний корпус".

"Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать в Харьковской области и освобождать нашу землю от оккупантов", — говорит Немичев.

Азов
В Харькове создано подразделение ССО "Азов"
Азов
Командиром ССО назначен Анатолий Сидоренко
Азов
Бойцы ССО "Азов" Харьков
Азов
Бойцы ССО "Азов" Харьков
Азов
Бойцы ССО "Азов" Харьков
Азов
Бойцы ССО "Азов" Харьков
Азов
Бойцы ССО "Азов" Харьков
Азов
Бойцы ССО "Азов" Харьков
Азов
Азов
Азов
Азов
Азов
Азов
Азов
Азов
Азов
Азов

Сообщается, что бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области.

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Ранее сообщалось, что 17 мая Госдума РФ рассматривала проект постановления, в котором говорилось о запрете обмена бойцов из украинского полка "Азов" на военнопленных РФ. С таким предложением выступил депутат Анатолий Вассерман, назвав украинских защитников Мариуполя "нацистскими преступниками".

Как сообщают российские СМИ, бойцов полка "Азов" которых вывели с территории комбината "Азовсталь", поместили в СИЗО в Ростове-на-Дону Также по некоторым данным часть военнослужащих поместили в изолятор Таганрога.