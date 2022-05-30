В Харькове официально сформировано подразделение ССО "АЗОВ" (фото)

Командиром нового отряда Сил специальных операций назначен Анатолий Сидоренко.

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В Украине был официально сформирован отряд Сил специальных операций "Азов" Харьков. Об этом сообщил в Telegram начальник штаба разведдиверсионного спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.

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Командиром нового подразделения ССО "АЗОВ" был назначен Анатолий Сидоренко, который в свое время был одим из основателей добровольческого подразделения "Східний корпус".

"Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать в Харьковской области и освобождать нашу землю от оккупантов", — говорит Немичев.

[ + – ] В Харькове создано подразделение ССО "Азов" [ + – ] Командиром ССО назначен Анатолий Сидоренко [ + – ] Бойцы ССО "Азов" Харьков [ + – ] Бойцы ССО "Азов" Харьков [ + – ] Бойцы ССО "Азов" Харьков [ + – ] Бойцы ССО "Азов" Харьков [ + – ] Бойцы ССО "Азов" Харьков [ + – ] Бойцы ССО "Азов" Харьков

Сообщается, что бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области.

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