У Харкові офіційно сформовано підрозділ ССО "АЗОВ" (фото)

Командиром нового загону Сил спеціальних операцій призначено Анатолія Сидоренка.

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В Україні офіційно сформовано загін Сил спеціальних операцій "Азов" Харків. Про це повідомив у Telegram начальник штабу розвіддиверсійного спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічов.

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Командиром нового підрозділу ССО "АЗОВ" призначено Анатолія Сидоренка, який свого часу був одним із засновників добровольчого підрозділу "Східний корпус".

"Це ще один наш бойовий підрозділ, який діятиме на Харківщині та звільнятиме нашу землю від окупантів", — каже Немічов.

[ + – ] У Харкові створено підрозділ ССО "Азов" [ + – ] Командиром ССО призначено Анатолія Сидоренка [ + – ] Бійці ССО "Азов" Харків [ + – ] Бійці ССО "Азов" Харків [ + – ] Бійці ССО "Азов" Харків [ + – ] Бійці ССО "Азов" Харків [ + – ] Бійці ССО "Азов" Харків [ + – ] Бійці ССО "Азов" Харків

Повідомляють, що бійці підрозділу вже виконують бойові завдання на Харківщині.

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Раніше повідомляли, що 17 травня Держдума РФ розглядала проєкт постанови, в якому йшлося про заборону обміну бійців з українського полку "Азов" на військовополонених РФ. З такою пропозицією виступив депутат Анатолій Вассерман, назвавши українських захисників Маріуполя "нацистськими злочинцями".

Як повідомляють російські ЗМІ, бійців полку "Азов", яких вивели з території комбінату "Азовсталь", помістили у СІЗО у Ростові-на-Дону Також за деякими даними, частину військовослужбовців помістили в ізолятор Таганрога.