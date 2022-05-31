"Уйдет много лет": в МВД рассказали о разминировании территории Украины

Украина входит в тройку "лидеров" по количеству инцидентов, связанных с разрывом противопехотных мин и других взрывоопасных предметов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинцы продолжают возвращаться в свои города, но при этом они могут столкнуться с проблемой заминированных территорий. Для того, что вернуться к полноценной жизни освобожденные территории необходимо разминировать, однако на это могут уйти многие годы. О том, как украинцы могут помочь в разминировании территорий рассказал в интервью "РБК-Украина" замглавы МВД Евгений Енин.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, еще до начала военного вторжения РФ Украина занимала пятое место в мире по количеству жертв, в результате подрыва противопехотных мин и других боеприпасов, которые сразу не сдетонировали. После 2014 года Украина также входила в тройку "лидеров" по количеству инцидентов с участием противопехотных мин, — это результат военных действий на Донбассе.

Енин сообщил, что с апреля 2014 по конец 2021 года в результате подрывов на минах в Украине погибли и получили ранения более 1000 людей. На сегодняшний день, интенсивность, с которой российские военные "засевают" территорию Украины всевозможными взрывоопасными предметами гораздо превышает то, что происходило в вооруженных конфликтах в европейских регионах в 1990-2000 годах.

"Поэтому вообще вопрос полноценного безопасного возвращения никто не может гарантировать. Это будет опасно еще долгие годы. Но мы прилагаем максимальные усилия, чтобы минимизировать риски", — отметил Енин.

Замглавы МВД добавил, что на помощь Украине приходят западные специалисты, а также новые технологии, с помощью которых сами украинцы могут помочь в разминировании территорий. Для этого было создано приложение для мобильных телефонов под названием "Разминирование Украины".

"Там можно, обнаружив подозрительный предмет, его сфотографировать, снять видео, отправить геолокацию и туда в течение нескольких часов будут направлены взрывотехники. За первую неделю мы получили более 2 тысяч заявок", — сказал Енин.

Ранее сообщалось, что в МВД представили новое мобильное приложение "Разминирование Украины", которое позволит гражданам информировать правоохранительные органы о найденном взрывоопасном предмете. Приложение было разработано для оперативного взаимодействия граждан Украины и силовых структур в деле разминирования украинских территорий.

Согласно данным МВД, Украине понадобиться минимум 5 лет для того, чтобы разминировать всю территорию. По приблизительным данным, около 300 тыс. кв. метров украинской территории "загрязнена" взрывоопасными предметами