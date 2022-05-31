"Піде багато років": в МВС розповіли про розмінування території України

Україна входить до трійки "лідерів" за кількістю інцидентів, пов'язаних із розривом протипіхотних мін та інших вибухонебезпечних предметів.

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Українці продовжують повертатися до своїх міст, але при цьому вони можуть зіткнутися з проблемою замінованих територій. Для того, щоб повернутись до повноцінного життя звільнені території необхідно розмінувати, проте на це може піти багато років. Про те, як українці можуть допомогти у розмінуванні територій, розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" заступник голови МВС Євген Єнін.

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За його словами, ще до початку військового вторгнення РФ Україна посідала п'яте місце у світі за кількістю жертв, унаслідок підриву протипіхотних мін та інших боєприпасів, які одразу не здетонували. Після 2014 року Україна також входила до трійки "лідерів" за кількістю інцидентів за участю протипіхотних мін — це результат воєнних дій на Донбасі.

Єнін повідомив, що з квітня 2014 до кінця 2021 року внаслідок підривів на мінах в Україні загинули та отримали поранення понад 1 000 людей. На сьогодні інтенсивність, з якою російські військові "засівають" територію України всілякими вибухонебезпечними предметами, значно перевищує те, що відбувалося у збройних конфліктах у європейських регіонах у 1990-2000 роках.

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"Тому взагалі питання повноцінного безпечного повернення ніхто не може гарантувати. Це буде небезпечно ще довгі роки. Але ми докладаємо максимальних зусиль, щоб мінімізувати ризики", — зазначив Єнін.

Заступник голови МВС додав, що на допомогу Україні приходять західні фахівці, а також нові технології, за допомогою яких самі українці можуть допомогти у розмінуванні територій. Для цього було створено програму для мобільних телефонів під назвою "Розмінування України".

"Там можна, виявивши підозрілий предмет, сфотографувати його, зняти відео, відправити геолокацію і туди протягом кількох годин будуть спрямовані вибухотехніки. За перший тиждень ми отримали понад 2 тисячі заявок", — сказав Єнін.

Раніше повідомлялося, що в МВС представили новий мобільний додаток "Розмінування України", який дозволить громадянам інформувати правоохоронні органи про знайдений вибухонебезпечний предмет. Додаток було розроблено для оперативної взаємодії громадян України та силових структур у справі розмінування українських територій.

За даними МВС, Україні знадобиться щонайменше 5 років для того, щоб розмінувати всю територію. За приблизними даними, приблизно 300 тис. кв. метрів української території "забруднена" вибухонебезпечними предметами