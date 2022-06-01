Оборона — это тупик. Почему важно контратаковать на войне

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На войне важна инициатива. Инициатива — это всегда половина победы. И инициатива всегда у атакующего — это очень важный момент, потому что атакующий выбирает время и место. Он определяет правила игры. Он решает, как будет развиваться ход боевых действий. А у обороняющегося инициативы нет. Он пассивен, вынужден только реагировать. Это очень важный момент — он не решает первым, он действует только вслед за атакующим.

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Цель обороны — измотать и остановить, не более. Победить же можно только атакуя.

Почему любые военные маневры и любая современная оборонительная доктрина подразумевает контратаку? После того как враг остановлен и измотан, он начинает буксовать. Если вы посмотрите, например, на оборонительный вид боя в израильской военной доктрине, то там оборона всегда подразумевает контратаку. Я подчеркну: всегда, без исключений. Подразумевается, что контратака — это прямой путь, чтобы перехватить инициативу, чтобы вы диктовали врагу свои условия, а не он вам.

Когда Украина контратакует под Харьковом или на Херсонском направлении или идут встречные бои и контратаки на Донбассе, даже если они не такие успешные, как хотелось бы — это уже хорошо, потому что ВСУ навязывает свои правила игры.

Мы заставляем ВС РФ перебрасывать туда резервы, те немногие силы, которые у них есть. Мы заставляем их реагировать на этом участке. Нарушаем их планы и заставляем перестраиваться, приспосабливаться на ходу. Не всегда это возможно для них. И тем более не всегда это у них успешно.

В этом и ценность, и значимость контратаки, а не в отвеивание территории. Вернуть территорию можно разными способами, например, как это случилось на севере Украины — разбив, измотав и угрожая окружением, вынудить врага покинуть захваченное. Освобождение территории может быть и вследствие дипломатических договоров, и угрозы окружения, и разламывания сил врага, а также прорыва фронта, когда враг обернут в бегство и вынужден капитулировать. Освобождение — это всегда следствие контрнаступления, а не цель.

Цель же — обрести инициативу и быть тем, кто решает, как далее будет развиваться битва.

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