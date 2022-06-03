ВСУ пресекли попытку контратаки российских войск в Херсонской области

По словам советника главы Херсонской облрады Сергея Хланя, украинские военные не только не дали провести контратаку, но и отбросили врага еще дальше.

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Вооруженные силы Украины отбили попытку контратаковать российских войск на Криворожском направлении. Об этом сообщил советник главы Херсонской облрады Сергей Хлань, который также является членом ТрО.

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По словам Хланя, мы имели на протяжении трех суток победы, освобожденные села на Криворожском направлении, а сегодня уже враг попытался контратаковать ВСУ.

"Оккупант сегодня попробовал совершить контратаку, чтобы сломать эти приобретения, но получил очень мощный отпор и наши Вооруженные силы отбросили еще больше назад оккупанта. Он пробовал атаковать, но что-то получилось не так, что откатился еще больше назад", — заявил Хлань.

[ + – ] Карта Херсонской области на Криворожском направлении

Напомним, ТрО "Азов" Днепр заявил, что украинские военные продолжают успешное продвижение на юге Украины. За сутки было освобождено 8 км украинской территории.

1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал, что армия Украины освободила 20 населенных пунктов в Херсонской области. По его словам, это произошло со стороны Днепропетровской области, а украинские бойцы продолжают продвигаться