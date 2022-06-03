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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ пресекли попытку контратаки российских войск в Херсонской области

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По словам советника главы Херсонской облрады Сергея Хланя, украинские военные не только не дали провести контратаку, но и отбросили врага еще дальше.

Вооруженные силы Украины отбили попытку контратаковать российских войск на Криворожском направлении. Об этом сообщил советник главы Херсонской облрады Сергей Хлань, который также является членом ТрО.

По словам Хланя, мы имели на протяжении трех суток победы, освобожденные села на Криворожском направлении, а сегодня уже враг попытался контратаковать ВСУ.

"Оккупант сегодня попробовал совершить контратаку, чтобы сломать эти приобретения, но получил очень мощный отпор и наши Вооруженные силы отбросили еще больше назад оккупанта. Он пробовал атаковать, но что-то получилось не так, что откатился еще больше назад", — заявил Хлань.

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Карта Херсонской области на Криворожском направлении

Напомним, ТрО "Азов" Днепр заявил, что украинские военные продолжают успешное продвижение на юге Украины. За сутки было освобождено 8 км украинской территории.

1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал, что армия Украины освободила 20 населенных пунктов в Херсонской области. По его словам, это произошло со стороны Днепропетровской области, а украинские бойцы продолжают продвигаться