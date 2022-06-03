ЗСУ запобігли спробі контратаки російських військ у Херсонській області

За словами радника голови Херсонської облради Сергія Хланя, українські військові не лише не дали провести контратаку, а й відкинули ворога ще далі.

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Збройні сили України відбили спробу контратакувати російських військ на Криворізькому напрямку. Про це повідомив радник голови Херсонської облради Сергій Хлань, який також є членом ТрО.

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За словами Хланя, ми мали протягом трьох діб перемоги, звільнені села на Криворізькому напрямку, а сьогодні вже ворог спробував контратакувати ЗСУ.

"Окупант сьогодні спробував здійснити контратаку, щоб зламати ці надбання, але отримав дуже потужну відсіч і наші Збройні сили відкинули ще більше назад окупанта. Він намагався атакувати, але щось вийшло не так, що відкотився ще більше назад", — заявив Хлань.

[ + – ] Карта Херсонської області на Криворізькому напрямку

Нагадаємо, ТрО "Азов" Дніпро заявив, що українські військові продовжують успішний поступ на півдні України. За добу було звільнено 8 кілометрів української території.

1 червня голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута розповів, що армія України звільнила 20 населених пунктів у Херсонській області. За його словами, це сталося з боку Дніпропетровської області, а українські бійці продовжують просуватися.