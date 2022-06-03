RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ запобігли спробі контратаки російських військ у Херсонській області

11676
контратака Росії

За словами радника голови Херсонської облради Сергія Хланя, українські військові не лише не дали провести контратаку, а й відкинули ворога ще далі.

Збройні сили України відбили спробу контратакувати російських військ на Криворізькому напрямку. Про це повідомив радник голови Херсонської облради Сергій Хлань, який також є членом ТрО.

За словами Хланя, ми мали протягом трьох діб перемоги, звільнені села на Криворізькому напрямку, а сьогодні вже ворог спробував контратакувати ЗСУ.

"Окупант сьогодні спробував здійснити контратаку, щоб зламати ці надбання, але отримав дуже потужну відсіч і наші Збройні сили відкинули ще більше назад окупанта. Він намагався атакувати, але щось вийшло не так, що відкотився ще більше назад", — заявив Хлань.

атака вс рф на херсонщині
Карта Херсонської області на Криворізькому напрямку

Нагадаємо, ТрО "Азов" Дніпро заявив, що українські військові продовжують успішний поступ на півдні України. За добу було звільнено 8 кілометрів української території.

1 червня голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута розповів, що армія України звільнила 20 населених пунктів у Херсонській області. За його словами, це сталося з боку Дніпропетровської області, а українські бійці продовжують просуватися.