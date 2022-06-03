Украинские военные освободили два населенных пункта на Харьковщине: что известно (фото)
Силы обороны продолжают вести активные боевые действия в районе границы с Белгородской областью. Также ведутся бои за Терновую, которую захватили ВС РФ.
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На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Украинским военным удалось освободить Веселое и Малое Веселое от российских войск. Об этом сообщает блогер, отслеживающий ход войны через открытые данные OSINT Aggregator.
Последние несколько дней на севере Харьковской области ведутся активные бои. Российским войскам удалось занять Терновую. Сейчас силы обороны проводят контратаку для возвращения населенного пункта под контроль. Вместе с этим ВСУ освободили Веселое и Малое Веселое южнее Терновой.
Некоторые российские блогеры утверждают, что ВС РФ захватили еще и Рубежное, Шестаково, Федоровку и Победу южнее Терновой. Однако автор отмечает, что это не так. При этом Россия действительно перебрасывает больше сил на этом направлении.
Такие же данные приводит и другой аналитик Ukraine Battle Map. По состоянию на утро 3 июня ВСУ освободили Веселое и Малое Веселое. А сообщения о захвате войсками РФ перечисленных выше населенных пунктов, также не подтверждается. Автор проверяет информацию путем звонков жителям сел на Харьковщине.
В утренней сводке Генштаба ВСУ указывалось, что ВС РФ продолжают подготовку к наступлению на Слобожанском направлении. На Харьковском направлении активных действий враг не проводил. Основные усилия были направлены на сдерживание сил обороны Украины. ВС РФ обстреляли Башкировку, Моспину, Русскую Лозовую, Печенеги и Михайловку.
Напомним, в Харькове сформировали подразделение ССО "АЗОВ", его возглавил Анатолий Сидоренко.
29 мая Харьков посетил президент Украины Владимир Зеленский, где он вручил украинским военным медали, а также уволил главу областного СБУ.