Украинские военные освободили два населенных пункта на Харьковщине: что известно (фото)

Силы обороны продолжают вести активные боевые действия в районе границы с Белгородской областью. Также ведутся бои за Терновую, которую захватили ВС РФ.

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На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Украинским военным удалось освободить Веселое и Малое Веселое от российских войск. Об этом сообщает блогер, отслеживающий ход войны через открытые данные OSINT Aggregator.

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Последние несколько дней на севере Харьковской области ведутся активные бои. Российским войскам удалось занять Терновую. Сейчас силы обороны проводят контратаку для возвращения населенного пункта под контроль. Вместе с этим ВСУ освободили Веселое и Малое Веселое южнее Терновой.

[ + – ] Ведение боевые действий на север от Харькова

Некоторые российские блогеры утверждают, что ВС РФ захватили еще и Рубежное, Шестаково, Федоровку и Победу южнее Терновой. Однако автор отмечает, что это не так. При этом Россия действительно перебрасывает больше сил на этом направлении.

Такие же данные приводит и другой аналитик Ukraine Battle Map. По состоянию на утро 3 июня ВСУ освободили Веселое и Малое Веселое. А сообщения о захвате войсками РФ перечисленных выше населенных пунктов, также не подтверждается. Автор проверяет информацию путем звонков жителям сел на Харьковщине.

[ + – ] Карта контроля Харьковщины

В утренней сводке Генштаба ВСУ указывалось, что ВС РФ продолжают подготовку к наступлению на Слобожанском направлении. На Харьковском направлении активных действий враг не проводил. Основные усилия были направлены на сдерживание сил обороны Украины. ВС РФ обстреляли Башкировку, Моспину, Русскую Лозовую, Печенеги и Михайловку.

Напомним, в Харькове сформировали подразделение ССО "АЗОВ", его возглавил Анатолий Сидоренко.

29 мая Харьков посетил президент Украины Владимир Зеленский, где он вручил украинским военным медали, а также уволил главу областного СБУ.