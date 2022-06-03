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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські військові звільнили два населені пункти на Харківщині: що відомо (фото)

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визволення харківщини

Сили оборони продовжують вести активні бойові дії в районі кордону із Бєлгородською областю. Також точаться бої за Тернову, яку захопили ЗС РФ.

На півночі Харківської області тривають активні бойові дії. Українським військовим вдалося звільнити Веселе та Мале Веселе від російських військ. Про це повідомляє блогер, який відстежує перебіг війни через відкриті дані OSINT Aggregator.

Останні кілька днів на півночі Харківської області тривають активні бої. Російським військам вдалося зайняти Тернову. Наразі сили оборони проводять контратаку для повернення населеного пункту під контроль. Разом з цим ЗСУ звільнили Веселе та Мале Веселе на південь від Тернової.

визволення харківщини
Ведення бойових дій на північ від Харкова

Деякі російські блогери стверджують, що ЗС РФ захопили ще й Рубіжне, Шестакове, Федорівку та Перемогу на південь від Тернової. Проте автор зазначає, що це не так. Водночас Росія справді перекидає більше сил на цьому напрямі.

Такі самі дані наводить і інший аналітик Ukraine Battle Map. Станом на ранок 3 червня ЗСУ звільнили Веселе та Мале Веселе. А повідомлення про захоплення військами РФ перерахованих вище населених пунктів також не підтверджується. Автор перевіряє інформацію шляхом дзвінків мешканцям сіл на Харківщині.

визволення харківської області
Карта контролю Харківщини

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ вказували, що ЗС РФ продовжують підготовку до наступу на Слобожанському напрямі. На Харківському напрямі активних дій ворог не провадив. Основні зусилля спрямовані на стримування сил оборони України. ЗС РФ обстріляли Башкирівку, Моспіне, Руську Лозову, Печеніги та Михайлівку.

Нагадаємо, у Харкові сформували підрозділ ССО "АЗОВ", його очолив Анатолій Сидоренко.

29 травня Харків відвідав президент України Володимир Зеленський, де він вручив українським військовим медалі, а також звільнив голову обласного СБУ.