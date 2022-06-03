РосСМИ готовят россиян к "неожиданному военному поражению", — СНБО

В эфире федеральных каналов стали появляться месседжи о том, что России необходимо выходить из сложившейся ситуации, а ВС РФ испытывают проблемы с обеспечением.

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Российские СМИ изменили риторику и готовят население страны к неожиданному военному поражению. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

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В частности, специализированное ведомство решило проанализировать, как изменилась риторика росСМИ за 100 дней полномасштабной войны РФ против Украины.

ЦПД отмечает, что в первые дни вторжения пропаганда утверждала, что на территории нашей страны проводится "спецоперация по демилитаризации и денацификации", а оккупация всех регионов будет осуществлена в течение нескольких недель.

В СНБО обращают внимание, что первый раз риторика росСМИ сменилась после того, как блицкриг провалился и ряд северных областей были деоккупированны. В этом контексте федеральные телеканалы РФ утверждали, что российская армия "уничтожила военный потенциал Украины и прекратила поставки вооружения и ракет в ВСУ".

Через какое-то время, по данным ЦПД, росСМИ заявили, что целью "спецоперации" является полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Командованию ВС РФ пришлось сменить тактику ведения боевых действий после того, как российская армия не смогла захватить Донбасс до 9 мая, а из медийного пространства стали исчезать тезисы о биолабораториях в Украине и возможной ядерной войне.

"Третий этап войны характеризуется медленной оккупацией восточных областей и подготовкой к длительной обороне уже захваченных южных территорий. В то же время пропагандисты начали готовить население РФ к неожиданному военному поражению. Чтобы изменить распространенное представление о "военной непобедимости РФ" и уменьшить позор от возможного проигрыша "мощному противнику", войну обсуждают как вооруженное противостояние России со всеми странами ЕС и НАТО", — подчеркивают в ведомстве при СНБО.

Центр противодействия дезинформации продемонстрировал, как менялась риторика российской пропаганды на фоне неудач ВС РФ в Украине:

"РФ воюет против всего цивилизованного мира";

"В Украине военные мотивированы, поскольку воюют за свою Родину";

"У РФ ограничены возможности по материально-техническому обеспечению своей армии";

"Поддержка Китая и Индии не безусловна";

"В целом ситуация, в которой оказалась РФ, не является нормальной и из нее нужно выходить";

"Мы всех победим ядерной атакой, надо о чем-то договариваться, но капитуляция невозможна".

Кроме этого, военное командование ВС РФ и росСМИ изменили тактику озвучивания боевых потерь оккупантов в ходе войны — от полного умолчания до дозированных отчетов с заниженными показателями.

[ + – ] РосСМИ готовят россиян к поражению в войне против Украины [ + – ] РосСМИ готовят россиян к поражению в войне против Украины

Напомним, ранее росСМИ заявляли о прекращении "спецоперации" в Украине. По словам пропагандистки Ольги Скабеевой, Россия выполнила все свои боевые цели, а в мире началась Третья мировая война, в ходе которой РФ будет заниматься демилитаризацией стран НАТО.

Также сообщалось, что ВС РФ могут расстрелять мирных жителей Донбасса в рамках проведения пропагандистской спецоперации.