РосЗМІ готують росіян до "несподіваної воєнної поразки", — РНБО

В ефірі федеральних каналів стали з'являтися меседжі про те, що Росії необхідно виходити із ситуації, а ЗС РФ відчувають проблеми із забезпеченням.

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Російські ЗМІ змінили риторику і готують населення країни до несподіваної воєнної поразки. Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

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Зокрема спеціалізоване відомство вирішило проаналізувати, як змінилася риторика росЗМІ за 100 днів повномасштабної війни РФ проти України.

ЦПД зазначає, що у перші дні вторгнення пропаганда стверджувала, що на території нашої країни проводиться "спецоперація з демілітаризації та денацифікації", а окупація всіх регіонів буде здійснена протягом кількох тижнів.

У РНБО звертають увагу, що вперше риторика росЗМІ змінилася після того, як бліцкриг провалився і низка північних областей були деокуповані. У цьому контексті федеральні телеканали РФ стверджували, що російська армія "знищила військовий потенціал України та припинила постачання озброєння та ракет до ЗСУ".

Через якийсь час, за даними ЦПД, росЗМІ заявили, що метою "спецоперації" є повна окупація Донецької та Луганської областей. Командуванню ЗС РФ довелося змінити тактику ведення бойових дій після того, як російська армія не змогла захопити Донбас до 9 травня, а з медійного простору стали зникати тези про біолабораторії в Україні та можливу ядерну війну.

"Третій етап війни характеризується повільною окупацією східних областей і підготовкою до тривалої оборони вже захоплених південних територій. Водночас пропагандисти почали готувати населення РФ до несподіваної військової поразки. потужному противнику", війну обговорюють як збройне протистояння Росії з усіма країнами ЄС та НАТО", — наголошують у відомстві при РНБО.

Центр протидії дезінформації продемонстрував, як змінювалася риторика російської пропаганди на тлі невдач ЗС РФ в Україні:

"РФ воює проти всього цивілізованого світу";

"В Україні військові мотивовані, оскільки воюють за свою Батьківщину";

"У РФ обмежені можливості щодо матеріально-технічного забезпечення своєї армії";

"Підтримка Китаю та Індії не безумовна";

"Загалом, нині ситуація, у якій опинилася РФ, перестала бути нормальною і з неї треба виходити";

"Ми всіх переможемо ядерною атакою, треба про щось домовлятися, але капітуляція неможлива".

Окрім цього, військове командування ЗС РФ та росЗМІ змінили тактику озвучування бойових втрат окупантів під час війни — від повного замовчування до дозованих звітів із заниженими показниками.

[ + – ] РосЗМІ готують росіян до поразки у війні проти України [ + – ] РосЗМІ готують росіян до поразки у війні проти України

Нагадаємо, раніше росЗМІ заявляли про припинення "спецоперації" в Україні. За словами пропагандистки Ольги Скабєєвої, Росія виконала всі свої бойові цілі, а у світі розпочалася Третя світова війна, під час якої РФ займатиметься демілітаризацією країн НАТО.

Також повідомлялося, що ЗС РФ може розстріляти мирних жителів Донбасу у межах проведення пропагандистської спецоперації.