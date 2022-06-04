ВС РФ прислали подкрепление для штурма Северодонецка: ВСУ держат оборону города

В боях за Северодонецк защитники отбили девять атак, уничтожив много вражеской техники. Однако россияне обстреливают регион, убивая мирных жителей.

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Российские войска продолжают штурмовать город Северодонецк — столицу Луганской области, обстреливая жилые дома. Об актуальной ситуации в Telegram 4 июня отчитался глава областной военной государственной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои между ВСУ и захватчиками, есть раненные. ВС РФ понесли большие потери, но получили подкрепление в виде мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса и продолжили штурм. Они пытаются отрезать город, для этого обстреляли еще один мост. Кроме того, противник провел наступление в направлении поселка Устиновка, расположенного в 10 км от Северодонецка, но безуспешно.

Всего за прошлые сутки украинские военные отбили девять вражеских атак, подбили танк и артиллерийскую систему, уничтожили шесть боевых бронированных машин, два специальных бронемобиля и три автомобиля. ПВО ВСУ сбила в небе крылатую ракету, тактический беспилотник "Элерон" и два дрона "Орлан-10".

Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты региона. 3 июня в городе Горское в результате "прилета" погибли мать с ребенком, смертельное ранение также получил житель Золотого. Военная администрация также получила информацию о мужчине из Горского, который скончался три дня назад.

[ + – ] Карта Северодонецка и окрестностей Фото: Скриншот

За сутки враг повредил как минимум по шесть многоэтажек в Северодонецке и Лисичанске, еще восемь — в Горском, семь — в Новоивановке, шесть — во Врубовке, повреждены также дома в Метелкином. 3 июня в Северодонецке один из российских снарядов попал в квартиру, где находились отец с сыном, к счастью, жильцы не пострадали, бойцы ВСУ эвакуировали их из города в безопасное место, которое не разглашается.

Как отметил Генеральный штаб ВСУ в последней сводке, ВС РФ сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Россияне штурмуют Северодонецк при поддержке артиллерии, но им не удается захватить столицу Луганской области. На Бахмутском направлении оккупанты перешли в наступление, но ВСУ накрыли их интенсивным огнем и заставили отступить с большими потерями.

Накануне Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк может быть вскоре освобожден от войск РФ. По его словам, сейчас вражеские силы контролируют большую часть города, но украинские подразделения проводят боевые операции и выбивают противника, пробираясь вглубь по улицам и захватывая пленных.

Аналитики из американского Института изучения войны пришли к выводу, что Россия не захватит Донецкую область из-за потерь в боях за Северодонецк. Сейчас ВС РФ бросает все силы, чтобы поскорее объявить о захвате Луганской области, но им сильно мешает рельеф местности на Донбассе.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что на днях ВСУ устроили российским войскам ловушку в Северодонецке, инсценировав его "сдачу". Маневры позволили украинским войскам нанести контрудар и нанести противнику большой ущерб.