ЗС РФ надіслали підкріплення для штурму Сєвєродонецька: ЗСУ тримають оборону міста

У боях за Сєвєродонецьк захисники відбили дев'ять атак, знищивши багато ворожої техніки. Проте росіяни обстрілюють регіон, убиваючи мирних мешканців.

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Російські війська продовжують штурмувати місто Сєвєродонецьк — столицю Луганської області, обстрілюючи житлові будинки. Про актуальну ситуацію в Telegram 4 червня прозвітував голова обласної військової державної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої між ЗСУ та загарбниками, є поранені. ЗС РФ зазнали великих втрат, але отримали підкріплення мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу і продовжили штурм. Вони намагаються відрізати місто, для цього обстріляли ще один міст. Крім того, противник провів наступ у напрямку селища Устинівка, розташованого за 10 км від Сєвєродонецька, але безуспішно.

Усього минулої доби українські військові відбили дев'ять ворожих атак, підбили танк і артилерійську систему, знищили шість бойових броньованих машин, два спеціальні бронемобілі та три автомобілі. ППО ЗСУ збила в небі крилату ракету, тактичний безпілотник "Елерон" і два дрони "Орлан-10".

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти регіону. 3 червня в місті Гірське внаслідок "прильоту" загинули мати з дитиною, смертельне поранення також отримав мешканець Золотого. Військова адміністрація також отримала інформацію про чоловіка із Гірського, який помер три дні тому.

[ + – ] Карта Сєвєродонецька й околиць Фото: Скриншот

За добу ворог пошкодив як мінімум по шість багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та Лисичанську, ще вісім — у Гірському, сім — у Новоіванівці, шість — у Врубівці, пошкоджено також будинки в Метьолкіному. 3 червня в Сєвєродонецьку один із російських снарядів поцілив у квартиру, де були батько із сином, на щастя, мешканці не постраждали, бійці ЗСУ евакуювали їх із міста в безпечне місце, яке не розголошується.

Як зазначив Генеральний штаб ЗСУ в останньому зведенні, ЗС РФ зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Росіяни штурмують Сєвєродонецьк за підтримки артилерії, але їм не вдається захопити столицю Луганської області. На Бахмутському напрямку окупанти перейшли в наступ, але ЗСУ накрили їх інтенсивним вогнем і змусили відступити з великими втратами.

Напередодні Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк може незабаром звільнитися від військ РФ. За його словами, зараз ворожі сили контролюють більшу частину міста, але українські підрозділи проводять бойові операції та вибивають супротивника, пробираючись углиб вулицями та захоплюючи полонених.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Росія не захопить Донецьку область через втрати в боях за Сєвєродонецьк. Наразі ЗС РФ кидає всі сили, щоб скоріше оголосити про захоплення Луганської області, але їм сильно заважає рельєф місцевості на Донбасі.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що днями ЗСУ влаштували російським військам пастку в Сєвєродонецьку, інсценувавши його "здачу". Маневри дозволили українським військам зробити контрудар і завдати противнику великих збитків.