Украине нужно 60 РСЗО дальнего действия, чтобы остановить армию РФ, — Арестович (фото)

По словам советника главы ОП, Украина получила недостаточно таких систем от США и Великобритании, чтобы остановить российскую армию. Он добавил, что чем меньше ВСУ их получит, тем хуже будет их положение.

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Украинские военные нуждаются в 60 единицах реактивных систем залпового огня (РСЗО) для того, чтобы остановить наступление армии России. Это намного больше того количества, которое получит Украина от США и Великобритании. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью британскому изданию The Guardian.

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[ + – ] РСЗО HIMARS

Он считает, что ракетных установок, "меняющих правила игры" было передано недостаточно, чтобы переломить ход войны. И добавил, что чем меньше украинская армия их получит, тем хуже будет их положение. Украинские военные будут продолжать гибнуть, а страна будет продолжать терять позиции. По словам чиновника, Украине нужно во много раз больше РСЗО.

"Если мы получим 60 таких систем, то русские потеряют всякую возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные. Если мы получим 40 единиц, то они будут продвигаться вперед, хотя и очень медленно, с большими потерями. С 20-ю они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас", — сказал он.

Напомним, 6 июня министр обороны Великобритании анонсировал передачу Украине американских ракетных установок М270, дальностью 80 км. По его словам, это позволит ВСУ лучше защитить себя от дальнобойной артиллерии ВС РФ. Однако о количестве единиц, которые получит Киев, не уточняется.

1 июня стало известно, что США отправят в Украину РСЗО HIMARS с ракетными установками, дальностью 70 км. Также страна получит несколько вертолетов, гаубицы, тысячи Javelin и Stinger, а также новую партию дронов-убийц Switchblade.