Україні потрібно 60 РСЗВ далекої дії, щоб зупинити армію РФ, — Арестович (фото)

За словами радника голови ОП, Україна отримала недостатньо таких систем від США та Великої Британії, щоб зупинити російську армію. Він додав, що чим менше ЗСУ їх отримає, тим гіршим буде їхнє становище.

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Українські військові потребують 60 одиниць реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) для того, щоб зупинити наступ армії Росії. Це набагато більше за ту кількість, яку отримає Україна від США та Великобританії. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

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[ + – ] РСЗВ HIMARS

Він вважає, що ракетних установок, які "міняють правила гри", було передано недостатньо, щоб переламати хід війни. І додав, що чим менше українська армія їх отримає, тим гіршим буде їхнє становище. Українські військові продовжуватимуть гинути, а країна продовжуватиме втрачати позиції. За словами чиновника, Україні потрібно набагато більше РСЗВ.

"Якщо ми отримаємо 60 таких систем, то росіяни втратять будь-яку можливість просуватися кудись, вони будуть зупинені як укопані. Якщо ми отримаємо 40 одиниць, то вони будуть просуватися вперед, хоча і дуже повільно, з великими втратами. З 20-ма вони продовжать наступ з більшими втратами, ніж зараз", — сказав він.

Нагадаємо, 6 червня міністр оборони Великобританії анонсував передавання Україні американських ракетних установок М270 дальністю 80 км. За його словами, це дозволить ЗСУ краще захистити себе від далекобійної артилерії ЗС РФ. Проте кількість одиниць, які отримає Київ, не уточнюється.

1 червня стало відомо, що США відправлять в Україну РСЗВ HIMARS із ракетними установками, дальністю 70 км. Також країна отримає кілька вертольотів, гаубиці, тисячі Javelin та Stinger, а також нову партію дронів-убивць Switchblade.