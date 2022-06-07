Психологи и юристы давят на родственников погибших на крейсере "Москва" моряков — ГУР

Семьи погибших просят не распространяться об обстоятельствах гибели флагмана Черноморского флота. Тем, кто игнорирует просьбы, обещают отказать в выплате компенсаций и грозят уголовным преследованием.

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С родственниками погибших на флагмане Черноморского флота РФ ракетном крейсере "Москва" работает группа психологов, медиков и юристов, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Главная цель группы — не оказание психологической помощи, а предотвращение утечки информации о погибших и пропавших без вести срочниках.

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"Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием", — отмечают в ГУР.

По данным военной разведки командующий Черноморским флотом встретился в Севастополе с родственниками погибших. На время встречи военная полиция оцепила здание дома офицеров флота, командующего охраняла группа спецназовцев. Встречу с ним некоторые родственников проигнорировали в знак протеста.

Ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля после ракетной атаки, и до сих пор российское командование умалчивает о причинах гибели корабля и количестве погибших. Отец одного из погибших матросов-срочников Дмитрий Шкребец, получив множество "отписок" от командования, заявил, что сам расскажет всю правду и начал публиковать информацию о гибели крейсера в своем ВК.

Шкребец утверждает, что спасательные работы на крейсере толком не проводились, сигнал SOS долго не подавали, а тяжелораненых не спасали. Все это ради того, чтобы скрыть попадание ракет в российский корабль.

Вскоре после гибели крейсера мать пропавшего без вести матроса Егора Шкребца заявила журналистам, что российские военные и представители ФСБ не дали никакой информации о погибших.

Об обстоятельствах гибели "Москвы" рассказал также экс-полковник ФСБ РФ и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Он заявил, что крейсер был атакован двумя украинскими ракетами, обе попали ниже ватерлинии — одна в нос, другая в корму. В результате попадания первой ракеты взорвался погреб с боеприпасами башни 130-мм корабельной артиллерийской установки АК-130. Вслед за этим сдетонировали боеприпасы к двум зенитным пушкам системы "Вулкан", кроме того был выведен из строя командный пункт систем ПВО "С-300Ф".