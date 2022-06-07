Психологи та юристи тиснуть на родичів загиблих на крейсері "Москва" моряків — ГУР

Сім'ї загиблих просять не поширювати про обставини загибелі флагмана Чорноморського флоту. Тим, хто ігнорує прохання, обіцяють відмовити у виплаті компенсацій і погрожують кримінальним переслідуванням.

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Із родичами загиблих на флагмані Чорноморського флоту РФ ракетному крейсері "Москва" працює група психологів, медиків і юристів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Головна мета групи — не надання психологічної допомоги, а запобігання витоку інформації про загиблих і зниклих безвісти строковиків.

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"Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів і чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій і кримінальним переслідуванням", — зазначають у ГУР.

За даними військової розвідки, командувач Чорноморським флотом зустрівся в Севастополі з родичами загиблих. На час зустрічі військова поліція оточила будинок офіцерів флоту, командувача охороняла група спецназівців. Зустріч із ним деякі родичі проігнорували на знак протесту.

Ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня після ракетної атаки, і досі російське командування замовчує причини загибелі корабля і кількість загиблих. Батько одного із загиблих матросів-строковиків Дмитро Шкребець, отримавши безліч "відписок" від командування, заявив, що сам розповість усю правду і почав публікувати інформацію про загибель крейсера у своєму ВК.

Шкребець стверджує, що рятувальні роботи на крейсері до ладу не проводилися, сигнал SOS довго не подавали, а тяжко поранених не рятували. Усе це заради того, щоб приховати влучення ракет у російський корабель.

Незабаром після загибелі крейсера мати зниклого безвісти матроса Єгора Шкребця заявила журналістам, що російські військові та представники ФСБ не дали жодної інформації про загиблих.

Про обставини загибелі "Москви" розповів також експолковник ФСБ РФ та колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Він заявив, що крейсер був атакований двома українськими ракетами, обидві потрапили нижче за ватерлінію — одна в ніс, інша в корму. Внаслідок влучення першої ракети вибухнув льох із боєприпасами вежі 130-мм корабельної артилерійської установки АК-130. Після цього здетонували боєприпаси до двох зенітних гармат системи "Вулкан", крім того було виведено з ладу командний пункт систем ППО "С-300Ф".