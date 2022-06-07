В Киев прибыли тела погибших бойцов из "Азовстали" для экспертизы

В течение 3 месяцев будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, которая будет устанавливать личности бойцов.

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В Киев привезли тела погибших защитников Мариуполя для проведения судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает Ассоциация семей защитников "Азовстали" в Телеграме.

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Тела погибших защитников прибыли в столицу, где патронатная служба полка "Азов" встретила и провела осмотр и описания тел совместно с врачами. Указывается, что среди 160 тел треть бойцов полка "Азов". Принадлежность других тел военных устанавливается.

"Со временем семьи погибших будут вызваны на экспертизу и процедуру опознания. Патронатная служба сейчас очень загружена, но держит связь с Ассоциацией семей защитников "Азовстали", с родственниками павших бойцов и о следующих шагах сообщит впоследствии", — отмечают в публикации.

Также продолжаются переговоры с российской стороной о проведении и организации следующего обмена телами погибших бойцов.

Напомним, 6 июня Украина получила первые тела защитников Мариуполя с "Азовстали". В рамках обмена Киев получил 160 тел, столько же передали и РФ.

СМИ опубликовали историю защитницы Мариуполя, погибшей при обороне "Азовстали".