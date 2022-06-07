До Києва прибули тіла загиблих бійців з "Азовсталі" для експертизи

Протягом 3 місяців проводитиметься судово-медична експертиза, яка встановлюватиме особи бійців.

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До Києва привезли тіла загиблих захисників Маріуполя щодо проведення судово-медичної експертизи. Про це повідомляє Асоціація сімей захисників "Азовсталі" у Телеграмі.

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Тіла загиблих захисників прибули до столиці, де патронатна служба полку "Азов" зустріла та провела огляд та описи тіл спільно з лікарями. Вказується, що серед 160 тіл третина бійців полку "Азов". Приналежність інших тіл військових встановлюється.

"З часом сім'ї загиблих будуть викликані на експертизу та процедуру упізнання. Патронатну службу зараз дуже завантажено, але тримає зв'язок з Асоціацією сімей захисників "Азовсталі", з родичами загиблих бійців і про наступні кроки повідомить згодом", — зазначають у публікації.

Також тривають переговори з російською стороною щодо проведення та організації наступного обміну тілами загиблих бійців.

Нагадаємо, 6 червня Україна отримала перші тіла захисників Маріуполя з "Азовсталі". У межах обміну Київ одержав 160 тіл, стільки ж передали й РФ.

ЗМІ опублікували історію захисниці Маріуполя, яка загинула під час оборони "Азовсталі".