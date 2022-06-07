Каждое село должно даваться РФ большой кровью: в ОП объяснили тактику украинской армии

По словам Михаила Подоляка, у российской армии больше сил и техники, поэтому Украина должна истощить агрессора, чтобы у него не было резервов.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк записал видеообращение, в котором рассказал, что происходит на фронте российско-украинской войны.

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По словам Подоляка, у российской армии больше живой силы и техники. Боевые действия ведутся очень интенсивно, поэтому какие-то населенные пункты РФ может захватить, а что-то отвоевать Украина.

"Нужно сделать так, чтобы каждое село, которое мы временно отдаем, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, чтобы они теряли очень много. Мы должны их истощить, чтобы у них закончились резервы и ресурсы", — подчеркнул Подоляк.

При этом советник главы ОП отметил, что Украина вернет под свой контроль оккупированные территории. Для этого нужно получить оружие, наложить на РФ еще санкций, и после этого уже начнется деоккупация. Также Подоляк подчеркнул, что все не может кончиться также как было в 2015 году.

"Закончим по-другому. Закончим по-украински", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, российские войска продолжают штурмовать Северодонецк. Бои крайне интенсивные.

Ранее Подоляк сообщил, что Украина не ведет переговоры с РФ из-за их неадекватности.