Кожне село має даватися РФ великою кров'ю: в ОП пояснили тактику української армії

За словами Михайла Подоляка, російська армія має більше сил і техніки, тому Україна має виснажити агресора, щоб у нього не було резервів.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк записав відеозвернення, в якому розповів, що відбувається на фронті російсько-української війни.

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За словами Подоляка, в російської армії більше живої сили та техніки. Бойові дії точаться дуже інтенсивно, тому якісь населені пункти РФ може захопити, а щось відвоювати Україна.

"Потрібно зробити так, щоб кожне село, яке ми тимчасово віддаємо, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров'ю, щоб вони втрачали дуже багато. Ми повинні їх виснажити, щоб у них закінчилися резерви та ресурси", — наголосив Подоляк.

Разом з тим радник голови ОП наголосив, що Україна поверне під свій контроль окуповані території. Для цього потрібно отримати зброю, накласти на РФ ще санкції, і після цього вже розпочнеться деокупація. Також Подоляк акцентував, що все не може скінчитися як було у 2015 році.

"Закінчимо по-іншому. Закінчимо по-українськи", — резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Бої вкрай інтенсивні.

Раніше Подоляк повідомив, що Україна не веде переговори з РФ через їхню неадекватність.