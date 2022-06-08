США и партнеры работают над передачей Украине противокорабельных ракет и систем, — СМИ

По данным журналистов, Вашингтон уже поставляет Киеву беспилотные аппараты, которые отвечают за береговую оборону.

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США вместе со своими союзниками работают над тем, чтобы поставлять в Украину противокорабельные ракеты и системы для защиты прибережной зоны. Об этом в комментарии "Голосу Америки" на условиях анонимности заявил представитель Белого дома.

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По его словам, Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком оборонного вооружения в Украину и в будущем не планирует сворачивать программу предоставления военной помощи.

Представитель Белого дома заверил, что в данный момент решается вопрос об отправке противокорабельных ракет и систем Киеву, которые, по мнению чиновника, позволят укрепить прибережную зону.

Более того, как заявил собеседник, США уже поставляют Украине беспилотные аппараты береговой обороны.

"Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы каждый день постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей. США и дальше будут мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности", — подытожил чиновник Белого дома в комментарии журналистам.

Напомним, 6 июня американский Институт исследования войны ISW сообщил, что подразделениям ВМСУ удалось оттеснить российские корабли на 100 километров от прибережной зоны. По мнению аналитиков, успех в военной операции обусловлен давлением украинской армии и поставками противокорабельных ракет Harpoon.

Также сообщалось, что на территорию Украины прибыли противокорабельные ракеты Harpoon в рамках военной помощи. В Одесской ОВА, комментируя поставки, утверждают, что современное вооружение позволит Киеву уничтожить весь Черноморский флот РФ.