США та партнери працюють над передачею Україні протикорабельних ракет і систем, — ЗМІ

За даними журналістів, Вашингтон уже постачає Києву безпілотні апарати, які відповідають за берегову оборону.

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США разом зі своїми союзниками працюють над тим, щоб постачати в Україну протикорабельні ракети та системи для захисту прибережної зони. Про це в коментарі "Голосу Америки" на умовах анонімності заявив представник Білого дому.

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За його словами, Сполучені Штати є найбільшим постачальником оборонного озброєння в Україну і надалі не планують згортати програму надання військової допомоги.

Представник Білого дому запевнив, що наразі розв'язують питання щодо відправлення протикорабельних ракет та систем Києву, які, на думку чиновника, дозволять зміцнити прибережну зону.

Щобільше, як заявив співрозмовник, США вже постачають Україні безпілотні апарати берегової оборони.

"Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами з надання Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб. США й надалі будуть світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки", — підсумував чиновник Білого дому в коментарі журналістам.

Нагадаємо, 6 червня американський Інститут дослідження війни ISW повідомив, що підрозділам ВМСУ вдалося відтіснити російські кораблі на 100 кілометрів від прибережної зони. На думку аналітиків, успіх у військовій операції обумовлений тиском української армії та постачанням протикорабельних ракет Harpoon.

Також повідомляли, що на територію України прибули протикорабельні ракети Harpoon у межах військової допомоги. В Одеській ОВА, коментуючи постачання, стверджують, що сучасне озброєння дозволить Києву знищити весь Чорноморський флот РФ.