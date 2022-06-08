Россия вывезла более тысячи защитников Мариуполя на свою территорию, — росСМИ

По данным источников журналистов, часть военных отправлено в Москву, включая "иностранных наемников".

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Россия вывезла свыше тысячи украинских военных из комбината "Азовсталь" на свою территорию для проведения следственных действий. Об этом сообщает "ТАСС", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Заявляется, что свыше 1000 украинских военнопленных вывезли в Россию. Сейчас с ними "плотно работают" правоохранители. То же самое планируют сделать и еще с частью защитников, сообщил источник.

При этом указывается, что около ста военных могут находиться в Москве включая "иностранных наемников", которые сдались в Мариуполе.

Из осажденной "Азовстали" вышло свыше 2500 украинских военных. Ныне их освобождением занимается Главное управление разведки Минобороны Украины. Бойцы выполнили приказ командования, получив новый — сохранение жизней личного состава.

Напомним, женам защитников Мариуполя звонят из РФ и угрожают изнасилованием и смертью.

7 июня в Киев прибыло 160 тел погибших бойцов из "Азовстали". Там они будут проходить экспертизу.