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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація на Азовсталі

Росія вивезла понад тисячу захисників Маріуполя на свою територію, — росЗМІ

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вивіз захисників маріуполя
Фото: ТАСС

За даними джерел журналістів, частина військових відправлена до Москви, включаючи "іноземних найманців".

Росія вивезла понад тисячу українських військових із комбінату "Азовсталь" на свою територію для проведення слідчих дій. Про це повідомляє "ТАРС", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Заявляють, що понад 1000 українських військовополонених вивезли до Росії. Наразі з ними "тісно працюють" правоохоронці. Те саме планують зробити й ще з частиною захисників, повідомило джерело.

Водночас вказано, що близько ста військових можуть перебувати в Москві, включаючи "іноземних найманців", які здалися в Маріуполі.

З обложеної "Азовсталі" вийшло понад 2500 українських військових. Нині їхнім визволення займається Головне управління розвідки Міноборони України. Бійці виконали наказ командування, отримавши новий — збереження життів особового складу.

Нагадаємо, дружинам захисників Маріуполя дзвонять із РФ і погрожують зґвалтуванням та смертю.

7 червня до Києва прибуло 160 тіл загиблих бійців із "Азовсталі". Там вони проходитимуть експертизу.