Росія вивезла понад тисячу захисників Маріуполя на свою територію, — росЗМІ

За даними джерел журналістів, частина військових відправлена до Москви, включаючи "іноземних найманців".

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Росія вивезла понад тисячу українських військових із комбінату "Азовсталь" на свою територію для проведення слідчих дій. Про це повідомляє "ТАРС", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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Заявляють, що понад 1000 українських військовополонених вивезли до Росії. Наразі з ними "тісно працюють" правоохоронці. Те саме планують зробити й ще з частиною захисників, повідомило джерело.

Водночас вказано, що близько ста військових можуть перебувати в Москві, включаючи "іноземних найманців", які здалися в Маріуполі.

З обложеної "Азовсталі" вийшло понад 2500 українських військових. Нині їхнім визволення займається Головне управління розвідки Міноборони України. Бійці виконали наказ командування, отримавши новий — збереження життів особового складу.

Нагадаємо, дружинам захисників Маріуполя дзвонять із РФ і погрожують зґвалтуванням та смертю.

7 червня до Києва прибуло 160 тіл загиблих бійців із "Азовсталі". Там вони проходитимуть експертизу.