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Военный Фокус Российско-украинская война

16 пожаров, двое убитых: харьковские спасатели показали последствия обстрелов (фото)

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Фото: ГСЧС | После вражеского обстрела харьковские спасатели четыре часа тушили пожары

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 16 раз выезжали на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами, которые произошли 8 июня около 23:00, сообщает пресс-служба ведомства. В результате российских обстрелов в Новобаварском районе Харькова загорелись зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке, школа получила частичные повреждения. По предварительным данным два человека погибли, еще четверо ранены.

Также сотрудники ГСЧС проводили аварийно-спасательные работы на четырех разрушенных во время обстрелов объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова.

Напомним, 26 мая российские войска обстреляли Харьков из гаубиц, в результате чего погибли 8 горожан и 17 получили ранения. Оккупанты открывали огонь по Шевченковскому и Киевскому районам, а также по Павловому Полю. Источник издания "Украинская правда" в силовых ведомствах сообщил, что ВС РФ, по предварительным данным, ведут огонь по Харькову с территории Белгородской области.

5 июня выпускники харьковской школы №134 станцевали вальс на ее руинах. На выпускной пришла всего треть учеников 11 класса, остальные выехали из города. Школа пострадала в первые дни после российского вторжения: 27 февраля в здании закрепились российские оккупанты, затем здесь произошел бой, в результате которого украинские военнослужащие уничтожили около 30 захватчиков.