16 пожеж, двоє вбитих: харківські рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)

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Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 16 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами, що сталися 8 червня приблизно о 23:00, повідомляє пресслужба відомства. Унаслідок російських обстрілів у Новобаварському районі Харкова спалахнули будівлі кафе, продовольчого магазину та шкільна бібліотека, школа отримала часткові пошкодження. За попередніми даними двоє людей загинули, ще четверо поранено.

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Також співробітники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи на чотирьох зруйнованих під час обстрілів об'єктах у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.

Нагадаємо, 26 травня російські війська обстріляли Харків із гаубиць, внаслідок чого загинули 8 містян і 17 отримали поранення. Окупанти відкривали вогонь у Шевченківському та Київському районах, а також у Павловому Полі. Джерело видання "Українська правда" в силових відомствах повідомило, що ЗС РФ, за попередніми даними, ведуть вогонь по Харкову з території Бєлгородської області.

5 червня випускники харківської школи №134 станцювали вальс на її руїнах. На випускний прийшла лише третина учнів 11 класу, решта виїхали з міста. Школа постраждала у перші дні після російського вторгнення: 27 лютого у будівлі закріпилися російські окупанти, потім тут стався бій, унаслідок якого українські військовослужбовці знищили майже 30 загарбників.