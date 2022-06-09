Минобороны РФ пугает, что Украина планирует распылить химвещества в Сумской области

По российской версии, украинские спецслужбы якобы готовят провокацию в приграничном регионе. В Центре противодействия дезинформации назвали это очередной манипуляцией со стороны РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министерство обороны РФ распространяет информацию о том, что Украина готовится распылить опасные химические вещества в Сумской области. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства страны-агрессора.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По российской версии, подразделения ВСУ якобы нанесут артиллерийские удары по приграничным районам России, после чего будет "организован" постановочный ответный удар по населенным пунктам Сумской области, осуществленный российскими войсками. Далее, как рассказывают в МО РФ, сотрудники украинских спецслужб "распылят сильнодействующие ядовитые вещества".

В украинском Центре противодействия дезинформации уже отреагировали на очередной московский сценарий, назвав его манипуляцией.

Здесь также рассказали о распространении другой ложной информации российской стороной. Так, несмотря на то, что Европарламент решил рекомендовать Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата, в росСМИ по-прежнему говорят о том, что "Европа против Украины, поскольку почти все большие страны-члены Евросоюзе не поддерживают вступление Украины в ЕС".

Дезинформацией со стороны Рф также является заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой о вербовке иностранных наемников в Украине. По ее мнению, таким образом западные страны якобы решают два вопроса: "помогают режиму Зеленского" и "избавляются от собственных экстремистов".

Ранее Фокус рассказывал, что оккупанты начали информационную кампанию с целью деморализовать украинских солдат и снизить количество бойцов в Интернациональном легионе.

В начале военного вторжения Фокус рассказывал о десяти правил для граждан Украины, как противостоять дезинформации. Главное правило, по мнению ГСЧС Украины, — не включать российские пропагандистские каналы.