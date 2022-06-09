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Военный Фокус Российско-украинская война

Минобороны РФ пугает, что Украина планирует распылить химвещества в Сумской области

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российские войска, российские военные, вс рф
Фото: apostrophe.ua | В РФ пытаются замаскировать свою агрессию, распространяя информацию об "украинских провокациях".

По российской версии, украинские спецслужбы якобы готовят провокацию в приграничном регионе. В Центре противодействия дезинформации назвали это очередной манипуляцией со стороны РФ.

Министерство обороны РФ распространяет информацию о том, что Украина готовится распылить опасные химические вещества в Сумской области. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства страны-агрессора.

По российской версии, подразделения ВСУ якобы нанесут артиллерийские удары по приграничным районам России, после чего будет "организован" постановочный ответный удар по населенным пунктам Сумской области, осуществленный российскими войсками. Далее, как рассказывают в МО РФ, сотрудники украинских спецслужб "распылят сильнодействующие ядовитые вещества".

В украинском Центре противодействия дезинформации уже отреагировали на очередной московский сценарий, назвав его манипуляцией.

Здесь также рассказали о распространении другой ложной информации российской стороной. Так, несмотря на то, что Европарламент решил рекомендовать Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата, в росСМИ по-прежнему говорят о том, что "Европа против Украины, поскольку почти все большие страны-члены Евросоюзе не поддерживают вступление Украины в ЕС".

Дезинформацией со стороны Рф также является заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой о вербовке иностранных наемников в Украине. По ее мнению, таким образом западные страны якобы решают два вопроса: "помогают режиму Зеленского" и "избавляются от собственных экстремистов".

Ранее Фокус рассказывал, что оккупанты начали информационную кампанию с целью деморализовать украинских солдат и снизить количество бойцов в Интернациональном легионе.

В начале военного вторжения Фокус рассказывал о десяти правил для граждан Украины, как противостоять дезинформации. Главное правило, по мнению ГСЧС Украины, — не включать российские пропагандистские каналы.