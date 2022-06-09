Міноборони РФ лякає, що Україна планує розпорошити хімречовини в Сумській області

За російською версією, українські спецслужби нібито готують провокацію у прикордонному регіоні. В Центрі протидії дезінформації назвали це черговою маніпуляцією з боку РФ.

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Міністерство оборони РФ поширює інформацію про те, що Україна готується розпорошити небезпечні хімічні речовини на Сумщині. Про це йдеться в Telegram-каналі військового відомства країни-агресора.

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За російською версією, підрозділи ЗСУ нібито завдадуть артилерійських ударів по прикордонних районах Росії, після чого "організують" постановочний удар у відповідь по населених пунктах Сумської області, здійснений російськими військами. Далі, як розповідають у МО РФ, співробітники українських спецслужб "розпорошать сильнодіючі отруйні речовини".

В українському Центрі протидії дезінформації вже відреагували на черговий московський сценарій, назвавши його маніпуляцією.

Тут також розповіли про поширення іншої неправдивої інформації російською стороною. Так, попри те, що Європарламент вирішив рекомендувати Європейській раді надати Україні статус кандидата, у росЗМІ, як і раніше, говорять про те, що "Європа проти України, оскільки майже всі великі країни-члени Євросоюзу не підтримують вступ України до ЄС".

Дезінформацією з боку Росії також є заява представниці МЗС РФ Марії Захарової про вербування іноземних найманців в Україні. На її думку, так західні країни нібито розв'язують два питання: "допомагають режиму Зеленського" і "позбавляються власних екстремістів".

Раніше Фокус розповідав, що окупанти розпочали інформаційну кампанію з метою деморалізувати українських солдатів та знизити кількість бійців в Інтернаціональному легіоні.

На початку воєнного вторгнення Фокус розповідав про десять правил для громадян України, як протистояти дезінформації. Головне правило, на думку ДСНС України, — не вмикати російські пропагандистські канали.