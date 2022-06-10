Украинские военные впервые показали РСЗО "Буревій" в полевых условиях (фото, видео)

Установка может использовать современные реактивные снаряды, благодаря чему дальность стрельбы увеличивается до 65 километров.

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Украинские военнослужащие впервые продемонстрировали в полевых условиях реактивные системы залпового огня "Буревій". Об этом информирует неофициальный Telegram-паблик 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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В частности, на передовой впервые зафиксировали реактивную артиллерию украинского производства, которая является модернизацией советского РСЗО БМ-27 "Ураган".

[ + – ] РСЗО "Буревій" впервые засветился в полевых условиях

Установка "Буревій" имеет возможность использовать новые реактивные снаряды, благодаря чему дальность стрельбы увеличивается до 65 километров. Как отмечает тематический портал "Милитарный", РСЗО также оснащено цифровой системой управления огня, в том числе системой обмена информацией во время активных боевых действий.

Вместе с этим, как утверждают журналисты, кадры с боевым применением реактивной артиллерии "Буревій" на фронте еще в сети не публиковались.

[ + – ] РСЗО "Буревій" впервые засветился в полевых условиях

РСЗО "Буревій" — реактивная система залпового огня калибра 220 милиметров, которая была разработана Шепетовским ремонтным заводом в качестве замены БМ-27 "Ураган". РСЗО может использовать все существующие реактивные снаряды для советской модели, а также новые, которые были разработаны Конструкторским бюро "Южное" в рамках программы "Тайфун-2". Дальность применения современных боеприпасов составляет от 35 до 65 километров. РСЗО "Буревій" размещен на шасси Tatra T815-7 в формуле 8х8, благодаря чему максимальная скорость езды по шоссе достигает 100 километров в час. Первое огневое испытание реактивной системы залпового огня состоялось в 2020 году.

Напомним, в начале июня США официально обязались отправить в Украину реактивные системы HIMARS.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие оснащают пикапы самодельными системами залпового огня. РСЗО делают на базе неуправляемых авиационных ракет С-8 класса "воздух-земля", имеющих калибр 80 мм.