Українські військові вперше показали РСЗВ "Буревій" у польових умовах (фото, відео)

Установка може використовувати сучасні реактивні снаряди, завдяки чому дальність стрільби збільшується до 65 кілометрів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українські військовослужбовці вперше продемонстрували в польових умовах реактивні системи залпового вогню "Буревій". Про це повідомляє неофіційний Telegram-паблік 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, на передовій уперше зафіксували реактивну артилерію українського виробництва, що є модернізацією радянського РСЗВ БМ-27 "Ураган".

[ + – ] РСЗВ "Буревій" вперше засвітився у польових умовах

Установка "Буревій" має можливість використовувати нові реактивні снаряди, завдяки чому дальність стрільби збільшується до 65 кілометрів. Як зазначає тематичний портал "Мілітарний", РСЗВ також оснащено цифровою системою управління вогню, зокрема системою обміну інформацією під час активних бойових дій.

Водночас, як стверджують журналісти, кадри із бойовим застосуванням реактивної артилерії "Буревій" на фронті ще в мережі не публікувалися.

[ + – ] РСЗВ "Буревій" вперше засвітився в польових умовах

РСЗВ "Буревій" — реактивна система залпового вогню калібру 220 міліметрів, яка розроблена Шепетівським ремонтним заводом як заміна БМ-27 "Ураган". РСЗВ може використовувати всі існуючі реактивні снаряди для радянської моделі, а також нові, які розроблені Конструкторським бюро "Південне" у межах програми "Тайфун-2". Дальність застосування сучасних боєприпасів становить від 35 до 65 км. РСЗВ "Буревій" розміщено на шасі Tatra T815-7 у формулі 8х8, завдяки чому максимальна швидкість їзди шосе досягає 100 кілометрів на годину. Перше вогневе випробування реактивної системи залпового вогню відбулося 2020 року.

Нагадаємо, на початку червня США офіційно зобов'язалися відправити в Україну реактивні системи HIMARS.

Також повідомляли, що українські військовослужбовці оснащують пікапи саморобними системами залпового вогню. РСЗВ роблять на базі некерованих авіаційних ракет С-8 класу "повітря-земля", що мають калібр 80 мм.