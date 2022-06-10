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Українські військові вперше показали РСЗВ "Буревій" у польових умовах (фото, відео)

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РСЗВ Буревій реактивна артилерія передова фронт ЗСУ озброєння снаряди
РСЗВ "Буревій" вперше засвітився в польових умовах

Установка може використовувати сучасні реактивні снаряди, завдяки чому дальність стрільби збільшується до 65 кілометрів.

Українські військовослужбовці вперше продемонстрували в польових умовах реактивні системи залпового вогню "Буревій". Про це повідомляє неофіційний Telegram-паблік 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Зокрема, на передовій уперше зафіксували реактивну артилерію українського виробництва, що є модернізацією радянського РСЗВ БМ-27 "Ураган".

РСЗВ Буревій реактивна артилерія передова фронт ЗСУ
РСЗВ "Буревій" вперше засвітився у польових умовах

Установка "Буревій" має можливість використовувати нові реактивні снаряди, завдяки чому дальність стрільби збільшується до 65 кілометрів. Як зазначає тематичний портал "Мілітарний", РСЗВ також оснащено цифровою системою управління вогню, зокрема системою обміну інформацією під час активних бойових дій.

Водночас, як стверджують журналісти, кадри із бойовим застосуванням реактивної артилерії "Буревій" на фронті ще в мережі не публікувалися.

РСЗВ "Буревій" вперше засвітився в польових умовах

РСЗВ "Буревій" — реактивна система залпового вогню калібру 220 міліметрів, яка розроблена Шепетівським ремонтним заводом як заміна БМ-27 "Ураган". РСЗВ може використовувати всі існуючі реактивні снаряди для радянської моделі, а також нові, які розроблені Конструкторським бюро "Південне" у межах програми "Тайфун-2". Дальність застосування сучасних боєприпасів становить від 35 до 65 км. РСЗВ "Буревій" розміщено на шасі Tatra T815-7 у формулі 8х8, завдяки чому максимальна швидкість їзди шосе досягає 100 кілометрів на годину. Перше вогневе випробування реактивної системи залпового вогню відбулося 2020 року.

Нагадаємо, на початку червня США офіційно зобов'язалися відправити в Україну реактивні системи HIMARS.

Також повідомляли, що українські військовослужбовці оснащують пікапи саморобними системами залпового вогню. РСЗВ роблять на базі некерованих авіаційних ракет С-8 класу "повітря-земля", що мають калібр 80 мм.