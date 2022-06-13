Сокрушительный удар: Нацгвардия показала уничтожение штаба и склада ВС РФ под Харьковом (видео)

В результате совместной операции Нацгвардии и ВСУ украинским силам удалось уничтожить склад боеприпасов, МТЛБ, "Z-мобиль", бронетехнику и два грузовика, в одном из которых сдетонировал боекомплект.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Харьковской области аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских войск и передала информацию ВСУ, которые нанесли сокрушительный удар, сообщает пресс-центр Национальной гвардии Украины. "Гвардейцы с помощью БПЛА обнаружили штаб оккупантов, склад с боеприпасами, скопление техники и живую силу противника, — отметили в пресс-центре. — Информация была передана артиллеристам ВСУ. Они успешно уничтожили цели. Гвардейцы также производили корректировку огня артиллерии по противнику и фиксацию результатов боевой работы".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В результате операции украинским силам удалось уничтожить склад боеприпасов, МТЛБ, легковой "Z-мобиль", бронетехнику и два армейских грузовика, в одном из которых сдетонировал боекомплект.

Ранее 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ показала кадры уничтожения склада боеприпасов и топлива на одном из направлений. На снятом беспилотником видео видно, что первые два снаряда прошли мимо цели, однако уже в третий раз было зафиксировано попадание. Спустя какое-то время все обнаруженные объекты загорелись.

Как сообщалось, под Северодонецком украинские гаубицы М777 уничтожили три установки "Град" российских войск.

10 июня в сети опубликовали видео уничтожения российских гаубиц силами артиллеристов 28-й механизированной бригады ВСУ. Видео с беспилотника было снято в Херсонской области возле села Мирное. Российская артиллерия находилась примерно в 6 км от линии фронта.