Нищівний удар: Нацгвардія показала знищення штабу та складу ЗС РФ під Харковом (відео)

В результаті спільної операції Нацгвардії та ЗСУ українським силам вдалося знищити склад боєприпасів, МТЛБ, "Z-мобіль", бронетехніку та дві вантажівки, в одній з яких здетонував боєкомплект.

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У Харківській області аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських військ і передала інформацію ЗСУ, які завдали нищівного удару, повідомляє пресцентр Національної гвардії України. "Гвардійці за допомогою БПЛА виявили штаб окупантів, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живу силу супротивника, — зазначили в пресцентрі. — Інформацію передали артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі. Гвардійці також робили коригування вогню артилерії по супротивнику і фіксацію бойової роботи".

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В результаті операції українським силам вдалося знищити склад боєприпасів, МТЛБ, легковий "Z-мобіль", бронетехніку та дві армійські вантажівки, в одній з яких здетонував боєкомплект.

Раніше 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ показала кадри знищення складу боєприпасів та палива на одному з напрямків. На знятому безпілотником відео видно, що перші два снаряди пройшли повз ціль, проте вже втретє зафіксовано влучення. Через якийсь час усі виявлені об'єкти спалахнули.

Як повідомляли, під Сєвєродонецьком українські гаубиці М777 знищили три установки "Град" російських військ.

10 червня в мережі опублікували відео знищення російських гаубиць силами артилеристів 28-ї механізованої бригади ЗСУ. Відео з безпілотника знято на Херсонщині біля села Мирне. Російська артилерія знаходилася приблизно 6 км від лінії фронту.