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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ ждут проблемы с производством оружия, несмотря на большой бюджет, — разведка Британии

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Фото: Flickr | Москве будет трудно пополнить запас оружия

Финансирование оборонной отрасли России в этом году увеличится на 700 млрд рублей, однако заменить потерянную в Украине технику будет сложно из-за санкций.

Оборонный бюджет России увеличится в этом году примерно на 20% из-за полномасштабной войны против Украины, однако даже при большом финансировании восполнить потери военной техники государству-агрессору будет затруднительно из-за санкций. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По данным британского ведомства, 10 июня первый зампредседателя коллегии по вопросам военно-промышленного комплекса заявил, что расходы РФ на оборону вырастут на 600-700 миллиардов рублей (около 8,5-10 млрд фунтов стерлингов) или почти на 20%. Такие расходы позволят медленно мобилизовать предприятия ВПК для удовлетворения спроса на фоне, утверждают в Минобороны Британии.

Разведка указала, что оборонная отрасль столкнется с трудностями при производстве вооружения из-за последствий введенных в отношении РФ санкций и отсутствия необходимого опыта. В сообщении также говорится, что Россия столкнется с трудностями при производстве высококачественной оптики и современной электроники, из-за чего заменить потерянную в Украине технику будет сложно.

Помимо этого в разведке сообщили, что основные усилия войска РФ сконцентрировали на наступление на Северодонецком направлении, а западная группировка сил государства-агрессора впервые за несколько недель немного продвинулась в Харьковской области.

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Данные британской разведки на 14 июня

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заверил, что американское государство готово предоставить Украине все необходимое ей в войне против РФ оружие.

Тем временем американские журналисты сообщали, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, из-за чего сдерживать армию противника становится сложнее.